Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 29 aprile 2020: Thomas vuole Hope ma..

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 29 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 29 aprile, Wyatt e Liam si confronteranno sulle loro rispettive situazioni sentimentali e Liam, dopo aver detto al fratello di aver fatto l’amore con la moglie, deciderà di volare a Parigi per trascorrere del tempo con le bambine e raccontare di persona a Steffy che la madre biologica di Phoebe è in realtà una Logan: il ragazzo deciderà di partire sentendosi più sicuro della sua situazione con Hope. Thomas, intanto, non solo consegnerà a Hope il finto disegno che Douglas ha fatto per lei ma le farà vedere un video realizzato da Amalia nel quale la piccola Kelly chiede del padre. Questo farà aumentare ancora di più i sensi di colpa della ragazza nei confronti delle bambine e spingerà la ragazza ad insistere con il marito affinché raggiunga Steffy a Parigi per far visita alle figlie. Wyatt, intanto, litigherà con la madre Quinn per difendere le intenzioni della sua fidanzata Sally, convinto che la donna lo ami profondamente e che non farebbe mai nulla per ferirlo.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas confessa a Sallyche farà di tutto per riconquistare Hope e per dare a suo figlio una madre. La Spectra prova a farlo ragionare, dicendogli che Hope è felice con Liam e che non è giusto tramare alle sue spalle, dopo tutto quello che la donna ha già passato. Finalmente capisce che quello che l’ha separata da Thomas non è stata la comparsa di Caroline nelle loro vite ma il fatto che in realtà il giovane Forrester non aveva del tutto dimenticato il suo primo amore. Thomas ha paura che Sally possa rivelare i suoi piani a tutti, soprattutto dopo che la sua ex fidanzata scopre dei disegni da lui realizzati e spacciati per quelli di Douglas, con i quali tenterà di convincere Hope che il bambino ha bisogno di lei. Tuttavia, pur disapprovando quello che il ragazzo sta facendo, Sally promette di mantenere il segreto. Appena Sally lo saluta e va via, però, Thomas si mette in modo per dare sostanza al suo piano. Contatta Amalia, la tata che si prende cura di Kelly e Phoebe e che è a Parigi con Steffy e le bambine e le chiede il suo supporto per far sì che Liam torni a fare il padre, prendendosi cura delle figlie.

Pubblicità

Intanto nel cottage di casa Forrester, Hope e Liam si sono abbandonati alla tenerezza e finalmente hanno fatto l’amore. Le nubi nere che incombevano sul loro matrimonio sembrano essere dissipate e anche la Logan è felice perché sente che la sua vita, pur fra mille difficoltà, si sta rimettendo sui binari giusti. Liam invece pensa che per loro quel pomeriggio rappresenta un nuovo inizio e che da questo momento in poi tutto sarà più facile da superare insieme. I due ignorano quello che Thomas sta tramando alle loro spalle e si vivono felici il momento di serenità. Quinn, invece, fa irruzione nell’ufficio di Wyatt alla Spencer Communication e racconta al figlio quello che ha visto: Sally e Thomas negli uffici della Forrester stretti in un abbraccio molto intimo. Quinn prova ad instillare nel figlio il dubbio che la sua fidanzata lo tradisca e che abbia approfittato del ritorno di Thomas a Los Angeles per riallacciare i rapporti con lui. Waytt, però, non crede alla malafede della fidanzata ed è sicuro che ci sia una spiegazione. La madre, però, lo esorta ad approfittare di questa occasione per ripensare al suo futuro e al tipo di donna che vuole al suo fianco. Non sarebbe forse meglio lasciar andare via Sally, libera di stare con chi vuole, e provare a conoscere nuovamente Flo ora che lei è tornata in città? È Florence il suo futuro, Quinn ne è sicura. Ma Wyatt prende tempo e non risponde.



© RIPRODUZIONE RISERVATA