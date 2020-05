Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 maggio 2020: Katie e Bill sposi?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 30 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 30 maggio, Shauna andrà immediatamente a casa di Brooke per raccontarle i risultati dell’esperimento a casa di Bill e trova con lei anche Justin e Donna ai quali è felice di poter confermare che lo Spencer è davvero innamorato di Katie e che presto si sposeranno. Brooke, però, teme che quando l’uomo verrà a sapere dell’inganno teso da Shauna e Katie possa arrabbiarsi talmente tanto da decidere di porre fine alla relazione. Le cose, invece, non andranno così. Katie dirà a Bill che accetta la sua proposta di matrimonio ma prima di dare il suo consenso ufficiale sentirà il bisogno di confessare al suo futuro marito tutta la verità. Bill, così, verrà a conoscenza del ruolo di Shauna in questa vicenda ma invece di arrabbiarsi dirà a Katie che capisce i motivi per i quali si è spinta fino a questo punto e giura alla donna che non avrà mai più motivo di preoccuparsi. I due, quindi, non vedranno l’ora di poter incontrare Will il giorno dopo e raccontargli che le sue speranze si stanno per avverare.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Brooke racconta a Donna e a Justin della trovata di Katie per scoprire se Bill le è fedele o meno, aggiungendo che non è d’accordo con questa iniziativa perché pensa che i risultati non saranno quelli sperati dalla sorella. Anche Justin è molto contrariato perché ritiene che mettere alla prova il suo amico in questo modo sia un modo davvero scorretto per valutare le sue intenzioni. Inoltra ricorda alle due Logan che Bill è stato rifiutato da Katie e per questo motivo ora non deve niente alla ex moglie e potrebbe anche decidere di accettare la corte di una bella donna come Shauna, soprattutto se è convinto che l’amore della sua vita non lo voglia più. Per tutti questi motivi l’avvocato vorrebbe andare subito a casa dello Spencer per metterlo in guardia dal tranello ma Donna lo prega di fermarsi. Secondo la donna, infatti, è giusto che Katie voglia avere certezze da Bill, soprattutto se ne va di mezzo anche il piccolo Will che, dopo aver fatto tanto per rimettere insieme i suoi genitori, ora resterebbe molto deluso da un’ennesima rottura. Al nome di Will, Justin ha un ripensamento e decide di desistere dai suoi propositi.

A casa di Bill, Shauna ha una sorpresa: nonostante abbia in tutti i modi tentato di sedurre lo Spencer, l’uomo ha deciso di non cedere. Dopo aver riempito di complimenti la Fulton e aver ammesso di essere molto lusingato dall’attenzione di una persona così affascinante, le spiega però di non sentirsela di andare avanti perché ha capito da tempo di amare solo Katie e di voler rimettere insieme la sua famiglia con la madre di suo figlio. Katie è una donna stupenda, dolce e forte allo stesso tempo, in grado di far uscire il lato migliore delle persone e in particolare di Bill. Lo Spencer ignora il fatto che in realtà Katie stia sentendo tutto e che sia al piano di sotto, piangendo per l’emozione per le bellissime parole di Bill. Shauna è commossa e dice a Bill che gli augura di riconquistare la donna che ama, poi scende al piano di sotto e dice a Katie che ha avuto le conferme che cercava, esortandola a raggiungere subito Bill per dirgli i suoi sentimenti ed essere finalmente felici insieme. Katie non se lo fa ripetere e va da Bill per raccontargli del piccolo inganno. Prima, però, decide di baciare l’uomo per fargli capire quanto anche lei tenga a lui e al loro rapporto.



