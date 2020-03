Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 marzo 2020: Hope e Douglas stringono un patto..

Beautiful, anticipazioni puntata 31 marzo 2020

Nella prossima puntata di Beautiful di oggi, martedì 31 marzo 2020, fra Hope e Douglas si stringerà un legame sempre più forte fino a spingere i due a promettersi di prendersi per sempre l’uno cura dell’altra. Hope spera di aiutare il bambino a superare il dolore per la morte della mamma ma in realtà deve ammettere che la vicinanza con il bambino è terapeutica anche per lei che in questo soffre ancora per la perdita di Beth. Intanto anche Bill e Katie si troveranno a risolvere un enigma che è quello di scoprire chi sia il personaggio misterioso che organizza per loro appuntamenti al buio. Hanno capito che deve trattarsi di qualcuno che li conosce bene visto che con l’ultima cena sono stati ordinati i loro piatti preferiti e lo champagne più gradito da Bill. Decidono così di indagare a fondo e di iniziare da Justin e Donna che sono i due indiziati principali visto che non solo li conoscono da una vita ma sono anche da sempre felici all’idea di un ritorno di fiamma fra Bill e Katie.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Bill e Katie si sono incontrati negli uffici della Spectra per un altro scherzo del loro Cupido che ha un’altra sorpresa in serbo per loro: una cena a domicilio di uno chef famoso che ha organizzato per loro una serata romantica. Quando Bill chiede chi sia stato a ordinare la cena e a pagare tutto lo chef risponde William Spencer. Nessuna informazione, quindi, per scoprire chi sia il Cupido segreto ma i due decidono di godersi la serata e mangiare insieme. La conversazione a tavola è molto piacevole e Katie lancia l’idea di mettere insieme tutti i dati che hanno per provare a smascherare il Cupido prima che organizzi in gran segreto le loro nozze. Intanto Justin è andato a casa di Katie perché sa di trovare lì Donna che sta facendo compagnia a Will. L’avvocato vuole dirle di persona del nuovo appuntamento che Cupido ha organizzato per Bill e Katie e le chiede se lei è in qualche modo coinvolta, reputando che proprio Donna potrebbe essere la responsabile. La Logan, però, nega nel modo più categorico di essere l’autrice di questi incontri per cui entrambi si chiedono chi mai possa essere stato.

A casa di Ridge e Brooke i due parlano con Thomas e Douglas il quale dice di non avere fame e di preferire la compagnia di Hope. Brooke allora chiama la figlia per sapere se sia disponibile ad accogliere allo chalet nel pomeriggio il piccolo per un po’ di compagnia. Hope è disponibile e tra l’altro l’arrivo del bambino può essere un diversivo per mettere fine alla discussione che sta avendo con Liam: il marito, infatti, teme molto il legame che sta sviluppando con il figlio di Thomas e ricorda alla moglie che Douglas in realtà un genitore lo ha, quindi la invita a non legarsi troppo a lui. Liam in realtà è molto geloso della relazione che Hope e Thomas hanno avuto in passato e sente come una minaccia la presenza del ragazzo. Un’improvvisa chiamata di lavoro, però, lo spinge a lasciare casa. Hope, invece, resta al cottage in attesa che Thomas accompagni il bimbo. Una volta soli, Ridge e Brooke discutono della situazione del ragazzo da poco rimasto vedovo. Il Forrester non riesce a celare alla moglie le sue preoccupazioni e così racconta a Brooke quello che è il piano di Taylor ossia allontanare Hope da Liam così da consentire al ragazzo di tornare da Steffy e allo stesso tempo spingere Hope fra le braccia di Thomas. Brooke reagisce molto male alla confessione di Ridge e spiega al marito perché pensa che questo piano sia assurdo e deleterio per Hope.



