Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 ottobre: Taylor e Hope ci regalano un Halloween..

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 OTTOBRE

Nel corso della prossima puntata di Beautiful Steffy e Brooke si incontrano alla Forrester Creations. La Logan aggredirà la figlia di Ridge, dicendole di lasciare Liam libero di vivere il suo amore con Hope. Steffy cercherà di tranquillizzarla, comunicandole che lei e Hope risolveranno qualsiasi problema e vivranno serenamente come una famiglia unita. Taylor, dopo aver ascoltato la discussione tra le due donne, interverrà per difendere la figlia dalle accuse di Brooke. La Logan, poi, confesserà a Ridge di temere che la Hayes possa fare del male a Hope e alla bambina che aspetta. Lo stilista, però, prenderà le difese dell’ex moglie. Infine, Pam si avvicinerà a Donna, per separare Quinn da Eric.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Anche oggi, giovedì 31 ottobre, alle 13.40 su Canale 5 continua la messa in onda di Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata, rivediamo quanto successo ieri nella storica soap opera americana. Steffy chiama il padre Ridge e gli dice di raggiungerla al più presto a casa sua. La ragazza gli rivela che è stata la madre a tentare di uccidere Bill nella famosa sparatoria. Padre e figlia decidono di parlare con Taylor: Steffy ribadisce alla madre di non aver subito alcuna violenza da Bill. Ridge esprime a Taylor tutta la sua solidarietà, in quanto sa che la donna è una brava persona, inoltre le comunica che è certo che Brooke manterrà la parola data e quindi non la denuncerà alla polizia. Nel frattempo, la Logan va a trovare Bill nel suo studio. La donna gli dice che sa tutta la verità sulla sparatoria: Brooke rivela a Spencer che è venuta a conoscenza del fatto che Taylor ha sparato all’editore ed che è dunque l’autrice del suo tentato omicidio. Nel corso di questa conversazione la moglie di Ridge rimprovera anche Bill, che avrebbe dovuto denunciare la Hayes.





