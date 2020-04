Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 aprile 2020: Flo lascerà la città?

Beautiful, anticipazioni puntata 4 aprile 2020

Nella prossima puntata di Beautiful di sabato 4 aprile, Zoe proverà a convincere Flo a lasciare la città, dicendole che si sta facendo solo illusioni sulla possibilità di tornare con l’ex fidanzato. Intanto Waytt, su consiglio della madre Queen, si recherà da Flo per offrirle il suo aiuto per scoprire chi è il suo vero padre, visto che Flo non ha mai conosciuto il genitore che l’ha abbandonata quando era piccola. Aria di crisi, invece, fra Hope e Liam. La ragazza ribadirà ancora una volta al marito di non avere intenzione di provare a fare un altro figlio e lo Spencer entrerà in crisi temendo che Taylor abbia dato il suggerimento di far tornare insieme Hope e Thomas perché può aver visto un interesse fra i due che invece al suo occhio di marito è sfuggito.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Katie e Bill raccontano agli altri il piano diabolico inventato da Will per farli tornare insieme e tutti sono molto stupiti sul fatto che un bambino così piccolo possa aver fatto tutto da solo. Convengono, poi, sulla necessità di dover cambiare le password di tutte le carte di credito per evitare che l’episodio possa ripetersi. Bill, però, ammette di essere rimasto molto stupito dell’affermazione del figlio che dice di aver visto ciò che lui e Katie non vogliono ancora ammettere a se stessi o non hanno ancora capito. Quando Donna, Waytt e Justin iniziano ad ipotizzare una ritorno di fiamma, lo Spencer dice che pagherà a tutti e tre una cena se lasceranno subito la casa di Katie. Una volta rimasti soli, però, le sorprese non sono ancora finite. Un fattorino, infatti, bussa alla porta per consegnare l’ennesimo pacco a William Spencer: questa volta si tratta di una confezione di biscotti artigianali al cioccolato. I due chiamano Will e la famiglia, di nuovo riunita, mangia insieme i biscotti e gioca in totale serenità.

Ridge, intanto, parla con Thomas e gli ricorda che Hope è già sposata quindi lo invita a non avere alcuna fantasia sulla ragazza. Il figlio, però, lo rassicura dicendogli che le è solo grato per quanto sta facendo per Douglas. Dall’altra parte della tenuta anche Brooke sta parlando con la figlia per riuscire a farle capire che deve concentrarsi di più sul suo matrimonio, su una futura gravidanza da condividere con Liam e meno sui problemi degli altri. Hope è molto risentita di questo invito e soprattutto dice alla madre che non vuole prendere in considerazione l’idea di provare ad essere madre per non rivivere la delusione che già ha vissuto due volte. Brooke, allora, decide di parlare direttamente con Liam di questa situazione e gli rivela del piano di Taylor. Il ragazzo ne resta sconvolto e suggerisce alla suocera di tenere per sè questa informazione e non parlarne né con la figlia né con Thomas. Hope, intanto, è in ufficio e parla con Zoe della possibilità di assumere un nuovo stilista per la Forrester, ora che Thorne è a Parigi. Zoe prova a prospettare alla ragazza la possibilità che lei si assenti nel caso decida con Liam di avere un nuovo figlio ma Hope chiude categoricamente a questa possibilità. La modella, allora, molto scossa va al Bikini Bar dove incontra Flo a cui racconta del dolore della giovane Logan. Flo suggerisce ancora una volta di rivelarle lo scambio delle culle ma Zoe non solo è contraria ma suggerisce anche a Flo di lasciare immediatamente Los Angeles.



