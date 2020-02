Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 febbraio: Sally, Wyatt e i rapitori di bambini…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO

Nella prossima puntata di Beautiful in onda oggi, 5 febbraio, ci saranno grandi colpi di scena. Sally e Whaytt avranno modo di confrontarsi ancora sulla possibilità di avere un figlio e si troveranno ad essere dibattuti fra la loro felicità e il dispiacere per il dolore di Hope e Liam. Intanto a casa di Steffy la ragazza e Liam avranno modo di ascoltare attraverso il babymonitor i racconti che Hope fa a Phoebe e saranno molto preoccupati perché sarà sempre più evidente il dolore della giovane. Liam, allora, inizierà a dubitare del fatto che la frequentazione fra Hope e la piccola sia davvero una buona idea. Zoe, invece, arriverà a fare una scoperta molto importante. Dopo aver visto per un caso fortuito le carte dell’adozione di Phoebe concessa da Flo, nello scuotere la ragazza durante un litigio avrà modo di osservarla meglio, in particolare la pancia, e inizierà a nutrire molti dubbi sul fatto che effettivamente la giovane possa avere da poco partorito.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy ha in braccio la piccola Phoebe e le racconta che il suo nome è quello che aveva anche la zia, gemella di Steffy, morta prematuramente. Mentre parla le vengono in mente le circostanze che l’hanno portata all’adozione di Phoebe. Intanto Liam e Hope cercano di superare insieme il dolore per la perdita di Beth. La ragazza cerca di convincere tutti che apprezza molto quanto stanno facendo per lei ma deve superare da sola il dolore che sente. Inoltre racconta che l’arrivo di Phoebe è motivo di gioia anche per lei e descrive la gioia e la sintonia che ha capito subito quando ha avuto per la prima volta la bambina fra le braccia: la piccola è entrata nella vita della giovane Logan per ridarle la speranza. Invita poi il marito a raggiungere Steffy per vedere le bambine e chiede a Liam di poter andare con lui così da poter trascorrere un po’ di tempo con Phoebe. Quando ha visto la prima volta la bambina pensava di non farcela a reggere lo stress e di soccombere al dolore e alla gelosia nei confronti di Steffy che invece aveva avuto la fortuna di avere due figlie ma così non è stato e ora vuole rivederla. Liam, dopo un iniziale momento di turbamento in quanto ritiene che sia troppo presto, si fa convincere dalla moglie e insieme vanno a casa di Steffy. La Forrester, però, non sembra molto contenta di vedere la cugina con la quale c’è da sempre una grande rivalità, sia per il lavoro che per l’amore.

Sally e Wyatt, invece, sono a casa loro e discutono della possibilità di avere un figlio. Vedere la gioia di Steffy che nel giro di un anno ha riempito la sua vita di due bambine e il dolore di Liam e Hope per la perdita di Beth li hanno spinti a riflettere molto sulla possibilità di diventare genitori. Sally si sente pronta a questo grande passo, Wyatt invece sente il peso della responsabilità e non sa se è in grado di essere un buon padre. Sally è molto triste per Hope perché, dopo aver conosciuto Phoebe, capisce quanto la donna possa aver sofferto per la morte della figlia. Alla Forrester Creation Zoe racconta a Xander di tutti i dubbi che ha sulla storia di Flo e del padre. La ragazza ha capito perfettamente che c’è qualcosa che non va e che il padre le ha mentito quando le ha raccontato di aver risolto tutti i suoi problemi economici. Inoltre ha una strana sensazione su Flo e così è decisa ad andare di nuovo a casa sua per scoprirne di più. Xander si offre di aiutarla ma Zoe vuole affrontare questo problema da sola.



