Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 gennaio 2021: Thomas e Zoe contro i Logan

Beautiful, anticipazioni puntata 5 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 5 gennaio, Thomas cerca in tutti i modi di convincere Zoe a diventare sua alleata nella lotta contro le donne della famiglia Logan. In cambio le promette di restituirle tutto quello che ha perso quando si è scoperto del rapimento di Beth: l’offerta di riprendere il suo lavoro alla Forrester tenta molto la Buckingham. Hope è decisa a mettere in chiaro le cose con Steffy e fra le due scoppia un litigio, soprattutto quando la giovane figlia di Ridge accusa Hope di essere come tutte le donne Logan, sempre pronte a portare via il marito ad un’altra. A cercare di placare gli animi arriva Liam che, però, viene messo alle strette da Hope che pretende che chiarisca alla sua ex compagna che non c’è più spazio per lei nella sua vita. Ridge è molto imbarazzato per la visita a sorpresa di Shauna ma non vuole contrariarla in quanto teme che la storia del bacio rubato possa arrivare alle orecchie di Brooke, peggiorando ancora di più il suo matrimonio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Beautiful. Steffy dice a Liam che ha creduto davvero che fra di loro potesse esserci un riavvicinamento e che, per questo motivo, spera che il suo trasferimento a casa di Hope sia legato solo al fatto che voglia aiutare la piccola Beth ad ambientarsi. Liam non ha il coraggio di dirle che in realtà è ritornato con la sua ex moglie e va via lasciando la bambina con la sorellina a giocare. Quando però torna a casa e dice a Hope di aver portato la piccola da Steffy per aiutare la ragazza a sentire meno il distacco con quella che credeva essere sua figlia, la Logan non prende molto bene la notizia e le cose peggiorano quando vede un messaggio di Steffy sul telefono delle Spencer nel quale la giovane lo ringrazia per il bel pomeriggio e gli invia alcune emoticon a forma di cuore. Hope ha uno scatto di gelosia e decide di andare immediatamente da Steffy per farle capire che è arrivato il momento di farsi da parte e di non intromettersi più nella sua vita. La Forrester, però, non prende bene questa visita, sempre più adirata nei confronti di tutti quelli che hanno contribuito a strapparle via la meravigliosa vita che aveva prima.

Thomas e Zoe sono ancora nell’appartamento di Vinny e il Forrester sta spiegando alla ragazza quale sia il suo piano per liberarsi delle Logan. Zoe, però, è un po’ scettica, soprattutto perché Thomas ha affermato di aver inserito anche Hope nella lista delle persone che meritano di essere punite per il comportamento che stanno tenendo nei suoi confronti. La Buckingham, infatti, pensa che il giovane stilista parli sono per rabbia in quanto ormai ha capito che la ragazza preferisce Liam a lui. Se è poco lucido quando si parla di Hope, Thomas però è molto bravo a capire le debolezze degli altri e sa quali sono i punti sui quali fare leva per convincere sia Zoe che Shauna ad essere sue complici per riprendere il controllo della Forrester e cacciare per sempre le Logan dalla sua vita e da quella della sua famiglia. La Fulton, però, non ha ancora deciso se schierarsi o no dalla parte di Thomas ma non vuole perdere questa occasione per avere una scusa per parlare di nuovo da sola con Ridge. Va quindi di nuovo negli uffici della Forrester e, dopo essersi assicurata che Brooke non ci sia, entra nella stanza di Ridge per dirgli che c’è un’altra persona che ha saputo del bacio ed è Thomas. La donna spiega anche di essersi molto stupita per il fatto che il ragazzo non si è mostrato contrariato. Il Forrester, però, è seccato dal fatto che Shauna faccia di nuovo riferimento alla notte al Bikini e prova a minimizzare l’accaduto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA