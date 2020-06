Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 giugno: Flo in crisi per Hope ma…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 5 giugno

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 5 giugno, Flo racconterà alla madre di non riuscire a godere di tutte le fortune che le stanno capitando perché si sente troppo in colpa nei confronti di Hope. Ora che le due cugine stanno legando, Flo non riesce più a tacerle la verità ma Shauna la prega di non rivelare ancora nulla, così come da patto che avevano stretto con Zoe, per non perdere tutto quello che stanno conquistando. Per provare a distrarre la figlia, Shauna invita Flo a progettare il suo futuro con Waytt e a pensare all’appuntamento che presto avranno a cena. La ragazza non può immaginare che il suo ex fidanzato proprio in quel momento è alla Forrester e incontra casualmente Sally alla quale racconta la sua nuova frequentazione con Flo. La Spectra non è sorpresa da questa novità e capisce anche i motivi che lo hanno spinto in tal senso ma confessa a Waytt di amarlo ancora molto: fra i due scatta un bacio appassionato.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam è a casa di Waytt e si confronta con il fratello per cercare di capire come comportarsi con Thomas che ha deciso di portargli via la moglie. Lo Spencer si sente molto frustato perché sa perfettamente che in questo momento Hope è molto fragile e non è in grado di capire se qualcuno la sta manipolando. Il fatto che il Forrester non abbia nascosto le sue intenzioni ma le abbia manifestate apertamente manda ancora più in confusione Liam. Waytt ne approfitta per invitarlo a riflettere su quello che davvero vuole. La sua confusione su che cosa fare con Thomas non può essere dettata dal fatto che una parte di lui ritiene che il Forrester abbia ragione? In fondo il matrimonio fra Liam e Steffy è finito solo a causa di un tradimento della donna, ma Liam la amava ancora molto quando ha preso la decisione di lasciarla e ora ci sono due bambine che hanno bisogno del padre. Questa riflessione manda ancora più in confusione Liam che sa di amare la moglie ma sente pure molto la mancanza della figlia Kelly e di Phoebe che sembra che in qualche modo abbia presto il posto della piccola Beth nei cuori di tutti.

Pubblicità

Intanto Thomas sta mandando avanti il suo piano diabolico e la finta lettera di Caroline sembra aver molto colpito Hope che reputa la missiva quasi profetica. A rendere ancora più suggestiva la situazione interviene Douglas che è nella stanza accanto a dormire: il bambino fa un brutto sogno e inizia a piangere, urlando il nome della mamma. Subito Thomas e Hope accorrono al letto del bambino. Per quanto Thomas provi a consolarlo, è solo l’intervento di Hope che rassicura il bambino tanto da far dire a Douglas che Hope è capace di scacciare via la paura proprio come faceva la sua mamma. Thomas guarda sognante i due, convinto che i suoi piani stanno per realizzarsi. A casa Forrester Flo e Shauna vengono accolte da Quinn ed Eric che le invitano a fare come se fossero a casa propria. Le due amiche sono molto felici di poter vivere finalmente di nuovo insieme e nell’agio più totale, una situazione molto diversa rispetto alle bettole che frequentavano a Las Vegas. Quinn, inoltre, spera che avendo molto vicina Flo, questa circostanza la aiuterà a far rimettere insieme la ragazza e suo figlio Waytt. Un inaspettato aiuto in tal senso lo ha già avuto con la rottura fra il figlio e Sally ma ora c’è bisogno di una piccola spinta per far tornare i due insieme stabilmente, come ai tempi del liceo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA