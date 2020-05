Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 maggio 2020: Shauna sparerà a Zoe?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 5 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 5 maggio, Shauna si alleerà con Zoe per impedire che sua figlia riveli a Hope la verità. La donna, infatti, ha ben chiare tutte le opportunità che essere una Logan concederà a Flo e non vuole che comprometta questa possibilità. Alla fine Flo si lascerà convincere dalle due e insieme stringeranno una diabolica alleanza. Hope, invece, dopo aver accettato di trasferirsi temporaneamente a casa della madre, pregherà il patrigno Ridge di trovare un ruolo all’interno della Forrester Creation per Florence: ritiene infatti che, in quanto membro della famiglia Logan, Flo debba avere un lavoro nell’azienda di famiglia. Il Forrester l’accontenta e dice di avere già un progetto in mente per la ragazza. Hope, allora, chiama Flo e le propone di vedersi per darle la bella notizia, ignara del fatto che la cugina stia tramando alle sue spalle per tenerla lontana dalla verità che riguarda sua figlia.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Katie si è rifugiata nell’ufficio di Brooke e le racconta della proposta di matrimonio di Bill. La più piccole delle sorelle Logan è molto scottata dalle due precedenti nozze con il magnate delle comunicazioni e non vuole rischiare di essere lasciata per la terza volta: ama ancora Bill ma non si fida più di lui. Brooke, però, la esorta a riflettere che in amore mai nulla è certo e ogni relazione è un atto di fiducia. Sarebbe assurdo smettere di vivere i sentimenti solo per paura di restare feriti. Le raggiunge anche Donna e insieme a Brooke riescono a convincere Katie a dare una nuova possibilità a Bill. La donna, allora, rintraccia l’ex marito grazie ad un’app per smartphone e si reca al ristorante il giardino per comunicargli che accetta la sua proposta. Qui, però, trova il suo futuro marito in compagnia di Shauna. In realtà i due si sono incontrati per caso e Bill ne ha approfittato per raccontare alla donna le sue pene d’amore e ricevere da lei dei consigli. Shauna, pur trovandolo ancora attraente, non farebbe mai nulla per ferire un membro della nuova famiglia di Flo e così consigli a Bill di fare di tutto per riacquistare la fiducia della donna che ama. Va quindi via e lascia lo Spencer da solo: Katie in disparte ha visto tutta la scena e ora non sa se avvicinarsi o meno.

Pubblicità

Hope e Zoe sono a casa della ragazza e discutono della decisione della Fulton di confessare tutto a Hope: la ragazza si sente molto in colpa nei confronti della cugina e vuole raccontare di Beth/Phoebe ma Zoe prova a farle capire che non solo rischia la galera ma mette a rischio anche i rapporti con la sua nuova famiglia che non le perdonerebbe di aver organizzato insieme a Reese una cosa così crudele. Flo è decisa a chiamare, Zoe prova a prendere il telefono dalle sue mani e la ragazza cade e sbatte la testa su un tavolino perdendo i sensi. In quel momento rientra in casa Shauna che, assistendo alla scena, prende subito la pistola teaser e minaccia Zoe di chiamare la polizia. Per fortuna Flo si riprende e spiega alla madre chi sia la ragazza e per quale motivo sia lì. Negli uffici della Forrester, invece, Brooke racconta a Ridge della decisione di Kate. Intanto arriva Hope e la madre le propone di trasferirsi a casa loro intanto che Liam è a Parigi. La ragazza inizialmente è titubante ma arriva Thomas che la convince dicendo che così potrà trascorrere più tempo con Douglas. Hope accetta ma Ridge sembra abbastanza contrariato per questa novità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA