Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 novembre: Donna posa per Eric, e Quinn?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 NOVEMBRE

Nel prossimo episodio di Beautiful l’amicizia tra Pam e Donna continua. Le due donne si sono alleate per uno scopo ben preciso, che è quello di far avvicinare la Logan ad Eric. Donna infatti, essendo molto attratta da Forrester, desidera conquistare il suo amore e stare di nuovo accanto al suo ex compagno. Dall’altra parte Quinn non permetterà in alcun modo alla Logan di soffiarle Eric. In contemporanea, Hope cerca di far capire a Steffy che sua madre Taylor è una persona pericolosa, e che non è affidabile a causa dei suoi problemi mentali. La giovane Forrester però non è d’accordo con le parole di Hope in quanto la Hayes a suo dire sta già meglio grazie all’aiuto che sta ricevendo da uno specialista molto qualificato. Brooke, invece, è sempre più intenzionata a far finire Taylor in galera e dirà a Ridge che la psicologa non dovrebbe stare mai da sola con Kelly, perché è instabile.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap opera Beautiful torna oggi pomeriggio, martedì 5 novembre, alle 13.40 su Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri tra Forrester, Logan e Spencer. Brooke e Taylor continuano a discutere di quanto successo con Bill: la Logan non solo non riesce a capire come la sua rivale abbia potuto sparare a Spencer, ma come abbia potuto lasciare che Ridge andasse in prigione al posto suo. Taylor dice di essere molto scioccata per quello che ha fatto, improvvisamente non si riconosce più: “Ognuno di noi è capace di fare di tutto”. Intanto alla Forrester Creations anche Steffy e Hope continuano a discutere di Taylor. La giovane Forrester difende a spada tratta la madre: sparare a Bill è stato l’unico errore di una vita dedicata agli altri. Hope cerca di farla ragionare dicendole che sua madre è cambiata profondamente quando ha saputo che sua figlia è andata a letto con Bill e lei lo sa. La rabbia di Taylor è cresciuta e Hope teme per se stessa, sua madre e la bambina che porta in grembo. In un altro ufficio Eric cerca di tranquillizzare Quinn, che teme la presenza di Donna Logan nei corridoi della casa di moda. Intanto Pam continua a portare avanti il suo piano per dividere Eric e Quinn: approfittando del ritardo di Leslie, la modella di Eric, la donna propone a Donna di posare per il patriarca di casa Forrester

© RIPRODUZIONE RISERVATA