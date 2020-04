Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 aprile 2020: Flo si sottopone al test del Dna

Beautiful, anticipazioni puntata 6 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 6 aprile, Flo deciderà di sottoporsi al test del DNA per scoprire chi è realmente suo padre, così come consigliatole da Waytt che proprio in questo modo è riuscito a scoprire che Bill Spencer era il genitore mai conosciuto. Improvvisamente, però, la ragazza riceverà una telefonata da sua madre, Shauna Fulton, che ribadirà alla figlia il suo rifiuto a rivelarle il nome del padre e la inviterà a lasciare le cose così come sono, senza voler scavare nel passato. Queen, intanto, rivelerà al marito tutte le sue riserve su Sally. La ragazza è sicuramente una grande stilista ma non è la persona giusta per stare accanto al figlio Waytt e per questo lei farà di tutto per aiutare il ragazzo a capire che la persona giusta per lui è Flo, la sua ex fidanzata ormai trasferitasi a Los Angeles. Eric, però, invita la moglie a farsi da parte e a non intromettersi nella vita del figlio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam e Hope parlano della possibilità di una futura gravidanza. La ragazza dice al marito di non voler essere egoista e di non riuscire a pensare di sacrificare un altro bimbo per il suo desiderio di gravidanza. Liam allora le prospetta la possibilità di un’adozione e le promette che resterà per sempre al suo fianco perché la ama da morire e vuole restare per sempre suo marito. Appena Liam va via, arriva Douglas che vuole trascorrere del tempo con Hope: il bambino capisce subito che c’è qualcosa nella donna che non va. Così i due iniziano a parlare delle perdite che hanno subito e riescono, così, a superare la loro tristezza. Douglas allora l’abbraccia felice e molto grato per il conforto che gli sta dando. Brooke e Ridge, a casa Forrester, discutono ancora dei piani di Taylor e la donna prova a convincere il marito ad essere dalla sua parte in questa lotta contro la rivale Taylor ma il Forrester minimizzale intenzioni della psichiatra, dicendo che è solo preoccupata per i figli e i nipoti. Vengono raggiunti da Thomas il quale dice a Brooke di essere molto grato a sua figlia Hope che sta facendo tanto per aiutare lui e Douglas a superare il dramma della morte di Caroline.

Sally, intanto, prova ad avere un confronto con Queen: ora dovranno lavorare insieme e per questo motivo la Spectra sa che deve trovare un modo per andare d’accordo con lei. Le chiede, così, che cosa pensa della sua relazione con Waytt e la madre le risponde che per lei l’unica cosa importante è quella di vederlo finalmente felice. Queen, però, sospetta che Sally lo abbia voluto usare per assicurarsi il lavoro dei suoi sogni. Sally prova a smentirla e a dirle che ama sinceramente il ragazzo, ma Queen non si lascia convincere. Ad un certo punto, però, entra Eric e interrompe la discussione: l’uomo dice a Sally che è felice che lei sia rimasta alla Forrester però allo stesso tempo è dispiaciuto perché Waytt ha deciso di andare via, anche se comprende il desiderio del ragazzo di andare a lavorare nell’azienda della sua famiglia, proprio come fanno i rampolli Forrester all’interno della Forrester Creation. Intanto Waytt è andato al Bikini Bar per incontrare Flo e proporle di fare il test del DNA per scoprire finalmente chi sia suo padre. La ragazza è scettica perché da tanto non ripensa più a come conoscere il nome del vero genitore, ma è molto colpita dalla determinazione con la quale il suo ex fidanzato vuole aiutarla. Waytt, invece, pensa che scoprire chi è suo padre le consentirà di raggiungere un maggior equilibrio in tutti gli altri aspetti della sua vita.



