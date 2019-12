Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: arriva l’elicottero degli Spencer!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 DICEMBRE

Nella puntata che ci attende oggi, 6 dicembre, di Beautiful vedremo Bill riuscire a procurare un elicottero per Liam. Dopo aver informato anche Brooke e Ridge della situazione il magnate procura anche a loro un elicottero per raggiungere Hope sull’isola di Catalina. A quella notizia anche Ridge appare davvero sollevato, fino al punto di arrivare a sorridere al suo eterno nemico ed a ringraziarlo. Intanto l’elicottero con Liam a bordo è finalmente decollato e l’uomo sta per raggiungere Hope in ospedale. I timori della giovane donna sui rischi di quel parto troppo prematuro saranno davvero fondati? Il dottor Reese riuscirà a tenere sotto controllo la sua tensione per i rapporti con il suo creditore e a portare a termine il parto di Hope nel migliore dei modi? La piccola Beth nascerà sana? E Liam riuscirà a giungere in tempo per udire il suo primo vagito?

COSA E’ SUCCESSO IERI IN BEAUTIFUL?

L'appuntamento di ieri con la soap opera americana Beautiful ha visto Hope entrare in travaglio. La donna, in vacanza da sola sull'isola di Catalina dove avrebbe dovuto trascorrere con Liam una vacanza all'insegna del relax, è stata assalita dalle doglie e soccorsa dal personale dell'albergo. Liam dal canto suo è invece bloccato lontano, dove si è recato per portare conforto a Steffy e alla piccola Kelly malata. Il maltempo che imperversa sull'isola non ha permesso a Liam di ripartire per raggiungere Hope. Anche nella località che la coppia aveva scelto per una vacanza prima che la loro famiglia si allargasse imperversa il maltempo e Hope viene trasportata in ambulanza nella clinica privata più vicina. L'ospedale è quello dove lavora Reese, il padre di Zoe. Il medico, pur essendo molto rinomato per aver effettuato numerosi parti, appare in forte difficoltà a causa delle condizioni atmosferiche. Liam intanto disperato chiede aiuto al padre Bill, il quale fa il possibile anche se la situazione appare davvero difficile. Ma non è solo il cattivo tempo a rendere nervoso il dottor Reese. Egli ha infatti contratto un debito di gioco e lo scagnozzo del suo creditore recapita al medico una foto della figlia, dicendosi pronto a rivalersi su di lei se l'uomo non salderà quanto dovuto. Bill intanto informa Brooke della difficile situazione in cui si trovano i ragazzi e la donna riesce a parlare con Hope al telefono. Prova a rassicurarla ma tutto appare inutile.

