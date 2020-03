Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 marzo 2020: la sorpresa è Flo!

Beautiful, anticipazioni puntata 6 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 6 marzo, Liam e Hope saranno invitati a cena a casa di Sally e Wyatt e, una volta giunti, si renderanno conto che anche Flo è una delle ospiti. A quel punto, però, la Fulton inizierà ad agitarsi perché, scoprendo che Wyatt è il cognato di Hope, si pentirà di aver detto a Wyatt di non aver avuto figli. Intanto Steffy riceverà la visita della madre Taylor che sta continuando la cura per disintossicarsi dall’alcool. Steffy è molto grata alla mamma per averle organizzato l’adozione di Phoebe e approfitterà della visita della madre per dirle che è talmente felice della presenza della bambina nella sua vita da dimenticare quasi che non è veramente sua figlia ma è stata adottata. Che cosa accadrà se Flo dovesse raccontare la verità su Beth/Phoebe e far riavere la bambina alla sua legittima madre?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Beautiful. Mentre Sally sta salutando Xander e Zoe alla Forrester prima di lasciare l’azienda, Wyatt è al Bikini Bar con Flo e, dopo il loro incontro fortuito, si confrontano sui vecchi tempi. Il ragazzo racconta all’ex fidanzata di tutto quello che è successo in quegli anni, in particolare del ritrovamento di suo padre che lo ha portato a cambiare cognome prendendo quello di Bill Spencer. Quando Wyatt chiede a Flo delle sue novità, la donna dice al ragazzo di non essere sposata e di non aver avuto figli. Aggiunge poi di averlo amato molto da giovane e gli dà un dolce bacio sulle labbra. A quel punto, però, Wyatt le confessa di avere ormai una fidanzata con la quale convive e che ama molto. Per stemperare la situazione, la invita però a cena a casa sua quella sera. Inizialmente Flo rifiuta temendo di sentirsi in imbarazzo ma, dietro le insistenze del ragazzo, decide di accettare almeno di passare per un drink. Così Wyatt le dà l’indirizzo di casa, dicendo che ci sarà anche suo fratello con la moglie, senza specificare però i loro nomi. Quando torna a casa e comunica a Sally che c’è un’invitata a cena in più, la fidanzata ne è molto felice perché finalmente potrà conoscere qualcuno che fa parte del passato del ragazzo. Ovviamente Wyatt evita di dirle che Flo è stata una sua ex fidanzata. Zoe e Xander, rimasti da soli, si organizzano per la serata. Lei è ancora scossa dall’incontro con Flo al Bikini Bar ma è sicura di averla convinta a lasciare Los Angeles e di aver messo al sicuro suo padre. Per questo motivo è intenzionata a godersi la serata con il suo fidanzato e ad allontanare qualsiasi pensiero negativo, anche per evitare che Xander possa fare ulteriori domande sul perché Zoe sia così preoccupata della presenza di Flo in città.

Intanto Hope racconta a Liam dell’incontro con Flo e dice al marito di averla trovata molto dolce e vulnerabile. Lo Spencer allora si dice geloso e ammette di voler conoscere anche lui la madre naturale della piccola Phoebe. Poi invita la moglie a prepararsi per la serata perché sono stati invitati a cena da Sally e Wyatt. Hope non vorrebbe uscire perché è ancora fresco il dolore per la morte di Beth è troppo fresco e si sentirebbe in colpa se uscisse a divertirsi. Allora Liam le ripete che non è colpa sua se la bambina è morta e che loro due devono tornare ad avere una vita normale, con relazioni sociali e uscite di coppia. La ragazza non sembra convinta ma si lascia convincere a prepararsi per uscire.



