Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 novembre: Taylor in love ma…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Beautiful, Brooke, Ridge, Liam e Hope dovranno fare i conti con ciò che sono venuti a sapere ossia della colpevolezza di Taylor nell’attentato a Bill, rimasto ferito nella sparatoria. Ridge si mostra abbastanza sicuro del fatto che Taylor non vada a costituire più una minaccia per nessuno ed è propenso a non rivelare al momento nulla a riguardo; Brooke, al contrario, è visibilmente scossa e teme per la sua famiglia: in particolare è preoccupata del fatto che la nipotina Kelly possa ancora stare con sua nonna, dopo ciò di cui si è macchiata. Anche Liam ed Hope sono preoccupati e quasi si pentono di aver rivelato l’accaduto a Brooke, ora visibilmente agitata.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo che si era già vista la colpevolezza di Taylor nell’attentato a Bill Spencer rimasto ferito da colpi di arma da fuoco esplosi da una pistola, la stessa Taylor, nelle ultime puntate di Beautiful, implora letteralmente Brooke di non rivelare ad anima viva ciò che ha fatto. Brooke appare inizialmente scioccata e anche leggermente intimorita da Taylor, la quale continua imperterrita a tentare di dissuadere la Logan dal raccontare le verità. Taylor è come se cercasse di spiegare a Brooke stessa di aver agito per un apparente buon motivo ma che, resasi successivamente conto dell’accaduto, se ne sia rammaricata. In un crescendo di suppliche infinite, Taylor arriva a implorare e pregare Brooke di non raccontare la verità in giro. Steffy è nell’ufficio del padre Ridge e, non sapendolo, va a contrastare le intenzioni della stessa Taylor, la quale ovviamente non vuole che la verità venga a galla. Steffy è decisa a raccontare tutto a Ridge, il quale è inizialmente incredulo della faccenda ma poi, cominciando a fare mente locale, ne arriva a comprensione e se ne rammarica, profondamente preoccupato. Nel frattempo, Taylor prosegue nel suo tentativo di dissuadere Brooke dal rivelare la verità, arrivando addirittura a paventarle la possibilità di rimanere rinchiusa in prigione, separata da sua figlia e da sua nipote, se il tutto venisse a galla.

Tuttavia è anche questo a preoccupare e far riflettere la Logan: il fatto che una persona rea di un tentato omicidio possa ancora stare con la nipotina come se nulla fosse accaduto. Alla Forrester Creations, Pam tenta con delle scuse inventate pienamente al momento di frenare Quinn nel suo studio, in quanto il suo piano è quello di non farle vedere la prova abiti che si sta svolgendo tra Donna ed Eric. Quinn però è nota per la sua astuzia e sospetta qualcosa notando l’insolito comportamento di Pam e scopre ciò che le voleva venire essere oscurato.Eric tuttavia pare non saper nulla del piano di Pam, ossia di celare la prova costume di Donna.

