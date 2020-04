Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Wyatt a casa di Flop per…

Beautiful, anticipazioni puntata 7 aprile

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 7 aprile, Wyatt si recherà a casa di Flo per avere qualche anticipazione sul risultato del test del DNA: lo Spencer conosce l’importanza che questa scoperta ha per la sua ex fidanzata e non vuole lasciarla sola in un momento come questo. La ragazza, però, ancora non sa nulla ed è sempre più in ansia. Intanto una visita a sorpresa sta per sconvolgere la sua vita: in arrivo da Las Vegas sbarca a Los Angeles Shauna, la madre di Flo, che è decisa ad impedire che la figlia possa scoprire l’identità del suo vero padre. Intanto fra Hope e Thomas continuerà a crescere l’intesa, anche grazie alla presenza di Douglas. Il giovane Forrester chiederà alla ragazza cosa può fare per lei per riuscire ad aiutarla a superare il dolore per la morte di Beth. Sarà il preludio di una nuova storia d’amore, secondo i perfidi progetti di Taylor?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Sally comunica ad Eric e Quinn che si allontanerà per qualche giorno perché deve andare a trovare sua nonna Shally prima che inizi il super lavoro della nuova collezione. Appena la ragazza esce dall’ufficio di Eric, il Forrester chiede alla moglie da cosa derivi quella tensione che intercorre fra lei e la stilista. Quinn spiega che nutre forti dubbi su Sally e sulle lodi eccessive con le quali decanta Wyatt salvo, poi, abbandonarlo immediatamente appena arriva una proposta di lavoro più vantaggiosa, come quella che ha ricevuto dalla Forrester Creation. Lei teme, quindi, che potrebbe fare lo stesso anche in altre situazioni e sa perfettamente che Wyatt non reggerebbe al dolore della perdita della donna che ama. Inoltre aggiunge che rivedere Flo le ha fatto tornare in mente sua mamma, che in passato era una sua grande amica, e vorrebbe richiamarla per riallacciare i rapporti. Wyatt, intanto, è da Flo e prova ad aiutare l’amica a decidere se fare o meno il test del DNA per scoprire chi sia il vero padre. Flo spiega all’ex fidanzato che non conoscere l’identità del padre ha comportato grandi sofferenze quando era piccola e ora non vuole ritornare a sentire quel dolore. Waytt le dice che lui sarà al suo fianco, qualunque cosa decida di fare. Flo decide di chiamare sua madre e chiedere a lei notizie del padre ma la donna le vieta di cercare informazioni sul suo vero padre e interrompe la comunicazione. Flo, allora, dice a Waytt di voler scoprire questo mistero e di aver deciso di fare il test.

Hope e Thomas si confrontano sui progressi che il piccolo Douglas sta facendo ora che Caroline non c’è più e loro si sono trasferiti di nuovo a Los Angeles. Il Forrester dice che apprezza moltissimo quello che lei sta facendo per il bambino e che sa perfettamente che se le cose vanno meglio è solo grazie all’aiuto di Hope. Aggiunge poi di essere molto attratto da lei perché pensa che sia una donna meravigliosa, molto dolce e sempre disponibile per gli altri. Infine aggiunge che tutte queste sue caratteristiche gli fanno apprezzare molto il tempo trascorso insieme a lei. Hope resta molto stupita da queste parole perché non sa come interpretarle ma è innegabile che anche per lei sia piacevole trascorrere del tempo con Thomas e Douglas, soprattutto ora che Steffy ha portato all’estero Kelly e Phoebe, le uniche che fino a quel momento erano riuscite a risollevarle l’umore da quando Beth è morta. Non è corretto, quindi, dire che lei sta aiutando Douglas perché in realtà lei e il piccolo si supportando a vicenda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA