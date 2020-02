Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: Brooke corre in soccorso di Hope ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 7 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful, Hope riceverà una bellissima sorpresa dalla madre Brooke. La Logan, infatti, preoccupata per lo stato d’animo della figlia, deciderà si sistemare la casa e di riempirla di fiori. Al suo ritorno, Hope troverà la gradita sorpresa e approfitterà di questo momento di serenità per raccontare alla madre di quanto soffra per la perdita di Beth. Successivamente Brooke racconterà al marito Ridge delle sue preoccupazioni per la figlia e anche l’uomo condividerà la sua ansia, soprattutto perché teme che l’atteggiamento di Hope possa essere nocivo per la tranquillità di sua figlia Steffy. Intanto Sally e Waytt escogiteranno un piano per risollevare il morale di Liam e di Hope: aiutarla a lanciare una linea sportiva che possa essere di supporto per Hope For the Future. Zoe, invece, chiederà il consiglio di Flo per decidere se parlare o meno con Steffy dell’adozione di Phoebe.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nelle ultime puntate di Beautiful. Sally e Waytt sono a casa e discutono degli ultimi avvenimenti. La ragazza dichiara al fidanzato tutta la sua felicità e dice di sentirsi in colpa perché sa che il cognato e la moglie soffrono per la perdita della figlia. L’argomento fa uscire fuori una questione di cui i due ragazzi hanno sempre parlato poco, la morte del figlio che Waytt aspettava da Hope. Il giovane, però, dice a Sally che nonostante la gioia del pensiero di diventare padre, probabilmente il destino aveva deciso che per loro due erano previste altre persone per raggiungere la felicità. Successivamente, per distrarre Sally invita la ragazza a disegnare qualcosa per la nuova linea sportiva, dimostrandole tutto il suo appoggio e la sua stima. Steffy e Liam discutono delle ripercussioni che la vicinanza fra Hope e Phoebe possa avere sulla donna. La ragazza, invece, cerca di far capire che per lei è importante trascorrere del tempo con la nipotina perché questo le consente di sentire meno la mancanza di Beth. Liam, spalleggiato da Steffy, dice alla moglie che teme che l’emozione che prova quando ha fra le braccia Phoebe possa sopraffarla. Hope, però, dice che al contrario avere la bimba vicino le fa staccare la spina e dimenticare i suoi problemi. Per la bambina vuole essere solo una zia affettuosa e in questo modo spera di convincere Steffy a farle frequentare la bambina senza alcuna preoccupazione. Hope, inoltre, confessa a Liam e Steffy di non riuscire ad immaginarsi madre perché l’idea di sopportare quello che ha già vissuto la distrugge. Aggiunge, inoltre, che il suo desiderio materno verrà colmato dalla presenza di Kelly e di Phoebe.

A casa di Reese continua il litigio fra Zoe e Florence, detta Flo. Zoe, però, mette in dubbio che le cose possano essere andate come la ragazza dice: Flo avrebbe partorito a Las Vegas e poi sarebbe subito corsa da Reese per farsi aiutare a dare in adozione la bambina. Questa ricostruzione fa pensare a Zoe che il padre della piccola sia Reese ma Flo smentisce subito questa versione. In realtà nella sua versione lei e Reese sono solo buoni amici e l’uomo l’ha solo aiutata a trovare una famiglia per la bambina che voleva far adottare. Zoe inizia a capire cosa si possa nascondere dietro a tutta questa vicenda: non riesce a capire, infatti, cosa il padre possa aver ricavato da questa vicenda. Quando Zoe minaccia di andare a parlare direttamente con Steffy, Flo si fa prendere dal panico ed è sul punto di raccontarle tutto. Riesce a dirle solo, però, che Reese è coinvolto nell’adozione di Phoebe ma non ha voluto che il suo nome comparisse nei documenti ufficiali per non creare problemi a Zoe visto che la Forrester è il suo capo.



