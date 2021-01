Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: il piano di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 7 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 7 gennaio, Thomas spiega a Zoe che con il suo aiuto e con quello di Shauna riuscirà a portare a compimento il piano che sua nonna Stepanie aveva coltivato per tanto tempo ma che non era riuscita a realizzare, cioè allontanare per sempre le Logan dalla famiglia Forrester. Zoe sembra molto affascinata dalle parole di Thomas e a quel suo modo subdolo di farla sentire importante ora che Xander l’ha lasciata e non ha più un lavoro. Liam, anche dopo molte sollecitazioni da parte di Hope, non dice a Steffy che il suo posto è accanto alla Logan e a Beth ma solo che non smetterà mai di volerle bene o di amare la figlia Kelly. Hope si sente offesa per tutto questo mentre la giovane Forrester inizia ad odiare quella donna che le ha portato via tutto quello che desiderava. Shauna prova a conquistare Ridge mostrandosi comprensiva e con i suoi stessi valori per quanto riguarda lo stare vicini ai figli, anche quando hanno commesso qualcosa di cui non vanno fieri.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nell‘ultima puntata di Beautiful. Hope e Steffy litigano furiosamente. La prima accusa la rivale di non rispettare il suo rapporto con Liam e di essere gelosa perché lo Spencer non è più per lei una preda facile e soprattutto non è disponibile ad una relazione extraconiugale. Steffy dal canto suo accusa Hope di non aver avuto alcuna considerazione per il dolore che lei e sua figlia Kelly hanno sentito quando è stata loro strappata Phoebe. Le dice anche che non si meraviglia per il suo comportamento perché è in linea con quello che le donne della famiglia Logan hanno sempre fatto: prendersi tutto quello che vogliono, senza considerare il dolore che causano agli altri. A queste parole Hope va davvero su tutte le furie e la situazione peggiora quando Steffy insinua che, se Liam avesse davvero voluto ricrearsi una famiglia con lei, ora avrebbe un anello nuziale al suo dito. All’improvviso, però, entra in casa proprio lo Spencer che rimprovera Hope di non essere abbastanza comprensiva nei confronti di Steffy che è una parte lesa come loro in tutta questa situazione. Hope prova a difendersi e spiega al compagno che c’è troppa confusione sui ruoli, per cui lo invita a dire chiaramente che la sua relazione con la Forrester è finita e che ora vuole solo ricostruire con lei la loro famiglia.

Thomas dice a Zoe che non smetterà di ordine le sue trame fino a che Brooke non lascerà per sempre libero suo padre. La Buckingham è molto scettica sulla realizzazione di questo piano, anche perché sa che i due hanno superato molti ostacoli per stare insieme ma il giovane stilista spiega all’amica che Ridge è già andato via di casa per andare a vivere da Steffy e che, se la donna continuerà a comportarsi così, non farà altro che allontanarlo sempre di più. Poi spiega che una preziosa alleata in questa guerra può essere Shauna Fulton perché è evidente che la donna ha una cotta per il padre. Zoe, però, è molto interessata a capire se Thomas prova ancora qualcosa nei confronti di Hope o se davvero, come lui stesso sostiene, l’ha dimenticata. Shauna ha capito che il punto debole di Ridge sono i suoi figli e per questo è decisa a far leva su questo aspetto per conquistare l’uomo. Dopo aver indossato un vestito molto sexy, è andata alla Forrester a trovarlo con la scusa di dovergli raccontare che Thomas ha saputo del bacio che si sono scambiati la notte del Bikini, aggiungendo anche che crede che Hope e Brooke non siano abbastanza comprensive nei confronti di Steffy e della sua perdita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA