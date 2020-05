Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 maggio 2020: Sally tradisce Wyatt?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 7 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 7 maggio, Wyatt inizierà ad avere dei sospetti su Sally perché ha capito che la ragazza gli nasconde qualcosa. In realtà si sta convincendo che lei lo tradisca e non può immaginare quello che Thomas ha in mente e che la fidanza ha promesso di non rivelare. Quando poi trova i due ragazzi che parlano in maniera molto complice negli uffici della Forrester, allora si insospettisce sempre di più. Intanto a Parigi Liam vorrebbe tornare subito a Los Angeles per stare vicino a Hope ma quando comunica la sua partenza viene invitato da Amalia a restare ancora un po’: la donna ha capito che Steffy è ancora innamorata del suo ex marito e vuole aiutarla. Alla fine Liam cederà alle richieste di Amalia, inconsapevole del fatto che involontariamente sta facendo un favore a Thomas che sfrutterà il temporaneo trasferimento di Hope a casa Forrester e la lontananza di Liam per portare avanti il suo piano diabolico di separare i due sposi.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Zoe racconta a Flo e Shauna di sentirsi molto in colpa nei confronti di Hope ma ritiene che ormai sia troppo tardi per dire la verità perché ormai quello che è fatto è già fatto. Shauna è d’accordo con lei e dice a Flo che non le permetterà di confessare la verità a Hope perché rischia di perdere ogni cosa. All’improvviso, però, la chiama Hope e le offre un lavoro alla Forrester. Flo è titubante, pensa di non essere all’altezza ma promette di pensarci. Zoe è presa dal panico perché teme che la stretta vicinanza con la famiglia Logan e con Steffy possa spingere la ragazza a parlare, per cui invita le due donne a lasciare subito Los Angeles per evitare la fuga di notizie. Shauna, invece, spinge la figlia ad accettare l’incarico e iniziare la sua nuova famiglia: per questo motivo non lasceranno la città e Zoe dovrebbe pensare di più a Flo piuttosto che preoccuparsi solamente delle sorti di suo padre che, tra l’altro, ha guadagnato molto da questa vicenda. Zoe ammette che il duro giudizio di Shauna abbia un certo fondamento ma aggiunge anche che ormai le cose stanno così e non si può tornare indietro perché a rischiare la galera non sono solo lei e Reese ma anche la stessa Flo.

Hope ha convinto Ridge ad assumere Flo ed è felice quando chiama la ragazza e la invita a raggiungerla alla Forrester per parlarne meglio. Una volta da sola in ufficio, poi, riceve una visita di Xander che ha bisogno dell’amica per un consiglio: vede Zoe sempre più strana e, visto che le due ragazze lavorano insieme, forse Hope saprà qualcosa che lui non sa. La Logan promette di aiutarlo. Intanto Thomas si incontra casualmente con Sally la quale prova a farlo desistere dall’idea di riconquistare Hope. Spiega al ragazzo che la Logan è già sposata e che il suo matrimonio con Liam è felice. Thomas, però, ribatte che ha bisogno di una madre per suo figlio Douglas e che in realtà non ha mai spesso di amare la ragazza, solo che fino ad ora non se ne era mai reso conto. Sally racconta che in passato, dopo essere stata lasciata da lui, ha sofferto molto e ha pensato di vendicarsi ma poi ha conosciuto Wyatt e ha messo tutto da parte. Dice poi a Thomas che non può giocare con i sentimenti degli altri e che le sue trame rovineranno la vita di Liam e Hope. Ma il giovane Forrester non si lascia scalfire da questa opinione e ribadisce che farà di tutto per riprendersi la sua ex fidanzata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA