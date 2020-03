Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 marzo: cena movimentata a casa Spectra!

Beautiful, anticipazioni puntata 7 marzo

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 7 marzo, la cena a casa di Sally e Liam sarà abbastanza movimentata. Hope, infatti, rivelerà a tutti che Flo è la madre naturale di Phoebe e per questo Waytt inizierà a dubitare della sincerità della sua vecchia amica di Las Vegas: perché non gli ha detto che aveva avuto un figlio ma, anzi, il giorno prima aveva negato di essere mai stata madre? Anche Sally farà una brutta scoperta. Dopo aver scoperto la relazione che al liceo ha unito Waytt e Flo, inizierà a chiedersi per quale motivo in realtà la ragazza è venuta a Los Angeles e soprattutto che cosa vuole dal suo fidanzato. Il suo sesto senso, infatti, la fa diffidare da questa donna del passato di Waytt. Ancora non sa che Flo si rivelerà una mina vagante per la sua relazione con lo Spencer.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Beautiful. Zoe e Xander sono a casa e preparano la cena per una serata romantica. La ragazza vuole vivere una serata spensierata senza ripensare a quello che è successo con Flo e al timore che la donna possa tradire Reese e mandarlo in prigione. Xander prova a chiederle allora come mai stia così giù ma la fidanzata non vuole rovinare l’atmosfera con questi brutti ricordi e soprattutto cerca di cambiare subito discorso: così chiede a sua volta ad Alexander quale sia stata la cosa peggiore che ha dovuto fare nella sua vita, forse ripensando al terribile segreto che sta custodendo. L’occasione è quella giusta per conoscersi un po’ di più e cementare la loro unione. Dopo essersi scambiati vari ricordi, Zoe dice a Xander che spera che il loro futuro insieme sia sempre roseo e che non arrivino mai più le stesse difficoltà che hanno vissuto quando erano a Londra, quando il ragazzo era stato costretto a lasciarla perché lei era diventata eccessivamente ossessiva. Intanto dall’altra parte della città Flo arriva a casa di Waytt per la cena e non immagina che a breve si ritroverà faccia a faccia con Hope. Waytt prova a convincere Flo a restare a vivere a Los Angeles ma prima che lei possa rispondere arriva Sally che le chiede di raccontarle qualche particolare su Waytt da giovane: vuole sapere tutto del suo fidanzato ed è la prima volta che incontra una sua amica di infanzia. All’improvviso, però, arrivano anche Liam e Hope e, non appena la ragazza si rende conto della presenza della giovane barwoman, annuncia a tutti che è lei la madre naturale di Phoebe. Gli sguardi di tutti si posano immediatamente su Flo che è in evidente imbarazzo e non sa cosa dire.

Steffy riceve la visita della madre che le porta in regalo un omogenizzatore per le bambine, il suo modo per dirle che lei ci sarà sempre per aiutarla con le bambine. Mentre provano il nuovo elettrodomestico, iniziano a parlare dell’adozione di Phoebe. Steffy confessa alla madre di essere molto felice per l’arrivo della bambina nella sua vita ma di avere paura che la sua madre naturale possa tornare per riprenderla. Taylor, allora, cerca di tranquillizzarla sul fatto che Flo conosce i suoi recapiti e che se avesse cambiato idea sarebbe già tornata indietro per richiedere la piccola. Steffy è molto grata alla madre per le sue belle parole e le dice che a sua volta è lieta di vedere Taylor riprendere in mano la sua vita, ricominciare il lavoro e soprattutto tenersi lontana dall’alcool. Taylor le risponde che è tutto merito suo e delle sue meravigliose nipotine e quindi è felice di poter passare più tempo insieme a loro.



