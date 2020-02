Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Zoe vicino alla verità

Beautiful, anticipazioni puntata 8 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful di oggi, 8 febbraio 2020, Zoe sarà ad un passo dalla verità. Sentendo di nascosto una conversazione telefonica fra Flo e Reese nella quale sentirà parlare di scambio di culle: questo le farà venire un’intuizione ossia che il padre ha utilizzato questa adozione per risolvere le sue difficoltà economiche. Intanto anche Katie vivrà un momento difficile in quanto il marito Thorne le chiederà l’annullamento del matrimonio. L’uomo è molto geloso della costante presenza di Bill Spencer nella vita della moglie e per questo vuole porre fine al matrimonio. Sally e Waytt, invece, fremono per presentare la bozza della collezione sportiva a Hope, sperando che la ragazza voglia inserirla in Hope For the Future.

Beautiful, dove siamo arrivati

Ecco dove siamo arrivati per la soap Beautiful. Zoe non riesce a capire come sia possibile che Reese abbia organizzato l’adozione di Phoebe: conosce molto bene il padre e sa che non fa nulla senza avere qualcosa in cambio. Flo, però, insiste sul fatto che il medico abbia fatto tutto per generosità. Quando Zoe minaccia di andare a parlare con Steffy, Flo si fa prendere dal panico. Per bloccare la ragazza le dice che Reese ha preferito non far comparire il suo nome nella pratica dell’adozione e che Steffy non sa dell’intervento di Reese. Quando Zoe ne chiede il motivo, Flo risponde che la decisione è stata presa da Reese e da Taylor per non creare imbarazzo proprio a Flo in quanto Steffy è il suo capo. Flo diventa molto dira quando la ragazza continua a fare domande e le chiede di restituirle le chiavi di casa ma Zoe si rifiuta perché ha capito che c’è qualcosa che non va. Subito dopo Zoe torna negli uffici della Forrester Creation per parlare con il fidanzato Xander e le racconta tutto quello che è successo con Zoe. Il ragazzo prova ad aiutarla a mettere insieme tutti i pezzi per trovare un filo conduttore che le consenta di capire i reali motivi per i quali il padre è coinvolto in questa vicenda e soprattutto perché è scappata in maniera così repentina senza salutare nessuno e senza dare alcuna spiegazione alla figlia Zoe.

A casa di Steffy, intanto, Liam prova a convincere Hope che non deve credere di non poter avere più figli. Appena si sentirà pronta potranno tentare una nuova gravidanza e nel frattempo può godere della vicinanza della piccola Phoebe che le dà così tanto sollievo. Hope, però, dice a Liam che avere un altro figlio in questo momento le farebbe avere la sensazione di tradire Beth e che, avendo già fallito due gravidanze, non se la sente di provare una terza volta. La vicinanza con Phoebe, invece, le permette di godere della sua presenza ma senza essere schiacciata dal senso di responsabilità che comporta l’avere un figlio proprio. Steffy le racconta di riuscire a capire cosa sente perché anche lei ha perso un figlio e si tratta di un dolore che non passerà mai ma il tempo attenuerà un po’ le ferite. Brooke, intanto, racconta al marito Ridge di quanto sia preoccupato per la situazione della figlia e anche lui le confessa di temere che la ragazza non si riprenda facilmente. Inoltre le dice che si è pentito di aver detto ad Hope degli ingenti investimenti che intende fare nella sua collezione perché teme di averle messo ancora più pressioni addosso. Invece Brooke lo rassicura perché pensa che un ritorno alla normalità possa essere solo un bene per la figlia.



