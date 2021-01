Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: la posizione di Liam

Beautiful, anticipazioni puntata 8 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 8 gennaio, Liam non ha preso una posizione decisa nei confronti di Steffy, convinto che non sia necessario umiliare così la ragazza per poter affermare la coppia formata da lui e Hope. La Logan, però, non è dello stesso parere e la tensione sale nuovamente quando Steffy l’accusa di voler decidere della vita dello Spencer senza esserne autorizzata visto che non sono marito e moglie. Zoe è molto lusingata dal discorso di Thomas il quale arriva a prometterle che, non appena riprenderà il posto che gli spetta all’interno della Forrester Creation, farà di lei il volto dell’azienda e la modella di punta di tutte le sue collezioni. Ovviamente, però, chiede alla ragazza di aiutarlo a sconfiggere la loro comune nemica Brooke. Shauna intravede uno spiraglio per Flo quando Ridge le dice di aver capito che chi sbaglia merita comunque il perdono, anche se il Forrester la invita ad avere pazienza perché ci vorrà del tempo prima che sua figlia venga riaccettata in famiglia. Shauna, allora, gli risponde che Brooke è fortunata ad averlo e che se lei fosse stata al posto suo non gli avrebbe mai permesso di andarsene di casa.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti in Beautiful. Il confronto fra Liam, Hope e Steffy si fa molto acceso. La Logan insiste nel convincere il compagno a dire una volta e per tutte in modo chiaro che il suo coinvolgimento nei suoi confronti si limita a quello di genitore ma che non ha alcun sentimento romantico nei suoi confronti in quanto è felicemente innamorato di Hope. Liam non se la sente di essere così duro nei confronti di Steffy e per fortuna viene salvato dal pianto disperato di Kelly che si è appena svegliata. Quando la Forrester porta la bambina a salutare il papà, la piccola chiede allo Spencer se resterà con lei e Liam si sente una stretta al cuore nel doverle dire che ormai vive da un’altra parte e che per questo motivo non potrà esserci sempre ma farà di tutto per andarla a trovare il più spesso possibile, anche con la sorellina Beth. Hope da un lato è intenerita per la scena ma dall’altro pensa che fino a quando il ragazzo non troncherà tutte le speranze di Steffy di averlo di nuovo per sé, la loro relazione non potrà dirsi al sicuro da nuovi capovolgimenti.

Zoe non è persuasa del fatto che Thomas non provi più alcun sentimento nei confronti di Hope e anzi pensa che l’odio che il ragazzo manifesta nei confronti della sua ex moglie sia dettato proprio dal fatto che la Logan non vuole più saperne più nulla di lui. Il giovane stilista della Forrester, però, è un abile affabulatore e quindi riesce facilmente a spostare l’attenzione della ragazza su un altro argomento. In particolare le fa vedere i nuovi disegni che sta realizzando per la casa di moda, abiti da sogno che sono stati pensati proprio per essere indossati dalla Buckingham. Thomas dice a Zoe che le è molto grata per la lealtà che le ha dimostrato e che la nuova collezione è ispirata proprio a lei e al suo corpo. La invita, infine, ad avere fiducia perché è una ragazza molto bella e intelligente e sicuramente questo momento di difficoltà passerà velocemente. Ridge è sempre più vicino mentalmente a Shauna Fulton perché apprezza il senso di accoglienza e di comprensione che la donna gli trasmette. Con lei riesce ad aprirsi e le dice, però, in tutta franchezza che spera che il suo aiuto dato al figlio sia risolutivo per farlo tornare sulla giusta strada, anche perché questo vorrebbe dire poter tornare quanto prima da Brooke, la donna che lui amerà per sempre. Shauna fa finta di essere molto dispiaciuta per il loro allontanamento.



