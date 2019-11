Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 novembre: Taylor bacia…. chi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Beautiful le carte in tavola saranno ancora tante. Brooke è ancora convinta del suo pensiero ed è furiosa contro l’ex-moglie di Ridge, anche Hope è molto spaventata ma entrambe sembrano propense a dimenticare tutto cercando però di non abbassare la guardia appena Taylor farà un altro colpo di testa. Nella casa sulla scogliera, invece, Zoe fa la conoscenza di Taylor e lo stesso succede a suo padre. Proprio alla domanda della dottoressa, la giovane si mostra subito poco felice dell’arrivo del padre in città e nei prossimi giorni cercherà di ostacolare la relazione nascente tra suo padre Reese e Taylor, alla quale non si mostra affatto d’accordo, forse perché ancora legata alla madre. Cos’altro vedremo? Sullo sfondo rimangono ancora Pam, Donna e Quinn sempre pronte a litigare per Eric.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Precedentemente in Beautiful, si aveva avuto motivo di appurare il pieno coinvolgimento di Taylor nella sparatoria verso l’editore Bill Spencer, sopravvissuto per miracolo. A conoscenza della faccenda sono Brooke Logan, Steffy, Ridge, Liam, Hope e inaspettatamente lo stesso Bill, il quale è fermamente convinto che Taylor sia allo stato attuale innocua e decide di non perseguirla penalmente. In un incontro tra Steffy, Ridge e Taylor, Ridge si rende conto del fatto che Taylor non costituisca effettivamente un pericolo per sè stessa e per gli altri e si reca subito da Brooke per convincerla a non sporgere denuncia. Nel frattempo, Taylor, rimasta sola con la figlia Steffy, coccola tra le braccia la nipotina Kelly e dichiara che per lei è disposta a fare tutto, rappresentando uno degli amori più grandi della sua vita. Ridge non ha gioco facile nel far desistere Brooke dal denunciare Taylor per il tentato omicidio a Bill Spencer ma pazientemente cerca di farle cambiare idea. Brooke, ancora scossa da ciò che ha saputo dalla rivelazione shock di Taylor, pensa che quest’ultima sia ancora una fonte di pericolo e dice a Ridge che non si può essere sempre d’accordo su tutto. Quest’ultimo però insiste sul suo punto di vista, cercando sempre di instillare dei dubbi nel pensiero che Brooke ha sull’intera vicenda. Nel frattempo, Steffy organizza nella casa sulla scogliera un ricevimento tra pochi intimi con i membri della sua squadra di collaborazione della linea di moda “Intimates”. All’incontro Zoe porta suo padre Reese Buckingham il quale, dopo essersi presentato a tutti rimane piacevolmente affascinato da Taylor. La stessa Taylor infatti prega Reese di chiamarla col suo nome senza titoli onorifici ed è chiaro che tra i due si instaura subito un certo feeling che potrebbe preludere a un rapporto nel futuro immediato.

Zoe osserva la scena e non rimane del tutto felice di ciò che ha visto: probabilmente non le sta bene che il padre possa frequentarsi con la madre di Steffy. Nel frattempo, Ridge cerca ancora di convincere Brooke di pensare diversamente al tentato omicidio di Bill, nel quale Taylor ha un’evidente responsabilità. La festa nella casa sulla scogliera prosegue e la conoscenza tra Taylor e Reese continua: si apprende che Reese ha divorziato dalla moglie inglese e ora lavora nell’ambito dell’ostetricia a Los Angeles. Sulla domanda a Zoe da parte di Taylor se sia ora felice di stare a contatto più di frequente con il padre, la ragazza non appare molto convinta della risposta.

