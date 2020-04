Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 aprile 2020: il segreto di Shauna…

Beautiful, anticipazioni puntata 9 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 9 aprile, Shauna resterà molto sorpresa alla scoperta che il padre di Wyatt è Bill Spencer e dirà a Quinn di non volere assolutamente che la figlia venga a conoscere la vera identità di suo padre: con ogni probabilità, infatti, Bill è il padre anche di Flo, avendolo le due donne conosciuto nello stesso periodo, e non vuole far capire alla figlia che il grande amore della sua vita è in realtà il suo fratellastro. Flo da quando è a Los Angeles si sta riavvicinando sempre di più a Wyatt e conoscere il vero rapporto che li lega le spezzerebbe il cuore. Proprio per scongiurare questa eventualità, Shauna decide di parlare con Bill Spencer per raccontargli come stanno le cose e chiedergli il suo aiuto. I due non sanno che Flo ha già fatto il test ed è in attesa di ricevere i risultati.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Will e Katie vanno nell’ufficio di Bill per invitarlo ad un pomeriggio di shopping in città e lo trovano con il suo avvocato Justin. L’occasione è giusta per scherzare tutti insieme degli appuntamenti segreti combinati dal bambino per i suoi genitori e il piccolo si dice disponibile per fare altrettanto con lo zio Justin e la zia Donna, visto che dichiara di aver notato un grande affiatamento fra i due. È evidente che l’atmosfera fra tutti è molto rilassata e che Will è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: consentire ai genitori di passare più tempo insieme per riscoprire di essere ancora innamorati. Tutti ammirano molto l’intraprendenza del piccolo e Bill e Katie in particolare non riescono a negare che il bambino può davvero aver visto giusto: forse il ritorno della famiglia unita è davvero ad un passo. Bill alla fine accetta di uscire con il figlio e l’ex moglie e rimanda la visita a Quinn alla quale doveva portare dei documenti importanti da far firmare per mettere al sicuro l’eredità di Waytt ora che il ragazzo è tornato a lavorare con il padre: ha deciso, quindi, che Quinn dovrà rinunciare alle pretese sull’eredità del figlio.

Quinn, intanto, è alla Forrester Creation e racconta al marito Eric di aver ricontattato la sua amica Shauna perché nostalgica dei vecchi tempi e di aver scoperto con stupore che la donna era a Los Angeles per fare una visita alla figlia. Così l’ha invitata ad andare nei suoi uffici per farla conoscere ad Eric. L’uomo si dimostra molto felice di questa novità ma quando effettivamente la mamma di Flo arriva, preferisce lasciarle sole a fare chiacchiere fra donne. Le due, allora, iniziano a ricordare i vecchi tempi, anche perché Shauna ha portato un album di foto del passato da guardare insieme. Arriva poi il momento di raccontarsi della vita attuale e Quinn parla all’amica del trasferimento a Los Angeles e di come Waytt abbia scoperto il nome del suo vero padre: Bill Spencer. Sul volto di Shauna si dipinge un velo di puro orrore. Intanto Waytt è rimasto da solo perché la fidanzata Sally è andata a trovare sua nonna e ne approfitta così per fare una visita a Flo, chiedendole se abbia già ricevuto i risultati del test del DNA. La ragazza, però, dice di non avere novità ma di aspettare in trepida attesa. Scherzano, poi, su chi in effetti possa essere il suo vero padre e Flo dice che spera di non trovarsi uno psicopatico per genitore ma di essere fortunata come lo è stato Waytt che ha scoperto di essere il figlio di un miliardario che lo ha accolto a braccia aperte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA