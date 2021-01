Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 gennaio: Liam non vuole adottare Douglas

Beautiful, anticipazioni puntata 9 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 9 gennaio, Liam non è d’accordo con l’idea di adottare Douglas: per quanto pensi che il bambino starebbe meglio lontano da Thomas, non se la sente di prendere un impegno così grande come quello di un terzo figlio da gestire. Hope, invece, sembra ossessionata da questa idea e fa pressioni affinché il ragazzo si decida, dicendosi disponibile anche a procedere da sola su questa strada. Lo Spencer è molto preoccupato perché teme che Hope possa cedere anche nei confronti di Thomas pur di avere la custodia del bambino. In effetti il piano che hanno escogitato lei e sua madre Brooke prevede quello di far incontrare Thomas con il figlio per fargli dire direttamente dal bambino che preferisce stare con Hope e Liam. Le Logan fingono di essere pronte a dare una seconda opportunità al giovane Forrester se lui accetterà di lasciare alla ragazza e a Liam la custodia del piccolo. Le due sono inconsapevoli che stanno per innescare una bomba molto pericolosa.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope insiste nel dire a Liam che deve essere chiaro con Steffy nel dirle che fra di loro non c’è più alcun coinvolgimento sentimentale. Lo Spencer, però, si rifiuta di fare quello che la compagna vuole e dice ad entrambe che in questo momento è concentrato solo sul fatto di essere padre, poi prende la piccola Beth e va via. Una volta da sole, Hope intima a Steffy di dare a Liam la possibilità di concentrarsi su Beth e sulla possibilità di ricostruirsi una famiglia insieme a lei, alla loro figlia e a Douglas. Steffy resta molto stupita da questa affermazione e si scaglia contro la Logan: le dice che la deve smettere di scegliere al posto di Liam perché è evidente che lui ancora non è pronto per scegliere fra loro due. Poi aggiunge che Hope, come tutte le Logan, pensa di poter prendere quello che vuole ma non accadrà così con Douglas che ha già un padre e una famiglia. La invita infine a permettere a Liam di prendere da solo le sue decisioni senza cercare di manipolarlo. Hope va via indignata e quando torna a casa deve affrontare anche lo stesso Spencer che le dice di essere stata poco sensibile al dolore che prova Steffy per la perdita della figlia. La discussione fra i due viene interrotta dall’arrivo di Brooke che ha portato i documenti per l’adozione di Douglas.

Zoe spiega a Thomas che sta pensando di ritornare a vivere a Londra dalla madre, visto che non ha motivi per restare a Los Angeles non avendo un lavoro e presto neanche una casa. Il giovane Forrester le propone di restare a vivere per qualche tempo a casa di Vinny insieme a lui, così da avere qualche giorno per organizzarsi in altro modo. La Buckingham è titubante, poi decide di accettare anche perché p innegabilmente attratta da Thomas che non fa che riempirla di complimenti. Questo clima così idilliaco viene però interrotto da un messaggio con il quale il Forrester viene a sapere che l’avvocato di Brooke ha preparato i documenti per l’affidamento di Douglas e va su tutte le furie. Zoe prova a spiegargli che, anche se è normale che sia così arrabbiato, la sua priorità deve comunque andare al bambino che non può scegliere per sè ma deve subire le decisioni degli adulti. Thomas è molto colpito da questo discorso e riconosce che Douglas è felice lì dove si trova ma questo non dà il diritto alle Logan di provare a sottrargli il figlio. Zoe gli consiglia di parlare con Ridge che sicuramente non sarà d’accordo con la mossa fatta dalla moglie.



