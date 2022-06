Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 giugno: Thomas conferma, è il corpo di Vinny

Beautiful, la morte di Vinny e la disperazione di Liam

In Beautiful continua a tenere banco l’improvvisa morte di Vinny. Liam è disperato, non sa se vuotare il sacco raccontando tutta la verità o se mantenere quanto accaduto nel segreto più totale. Il padre Bill ne è convinto: la soluzione migliore è tacere perché, se si venisse a sapere che l’ha investito, Liam rischierebbe di finire nei guai. Tutte le prove sono state insabbiate: Bill ha trafugato i documenti di Vinny e ha fatto sparire la sua auto dal luogo dell’incidente. Intanto Liam, in preda ai suoi tormenti, decide di annullare l’appuntamento con Hope, che si insospettisce: la coppia avrà modo di chiarire i propri rapporti in un’altra occasione, ma non in questo momento.

Intanto all’ospedale Finn riconosce il corpo di Vinny. Accorso in obitorio, rimane sconvolto di fronte allo scenario che si presenta davanti ai suoi occhi: il cadavere di Vinny, grandissimo amico di Thomas. Il medico contatta immediatamente Thomas per l’identificazione ufficiale. Il giovane Forrester si mette così in moto e, accompagnato da Hope, raggiunge l’ospedale.

Stando alle anticipazioni di Beautiful nella puntata in onda oggi giovedì 9 giugno, si assiste all’arrivo di Thomas in ospedale. Il ragazzo è sconvolto, non vuole affatto credere allo scenario che gli si presenta davanti ai suoi occhi: conferma che il corpo è quello di Vinny ed ha così luogo il riconoscimento ufficiale del cadavere. Tuttavia sono ancora incerte le cause del decesso: Finn ipotizza subito che il giovane ragazzo possa essere stato investito, sebbene l’automobile non sia ancora stata trovata.

Liam, sul fronte opposto, continua a lacerarsi dentro tra dubbi, preoccupazioni e paure. Bill invita il figlio a non pensare più a quanto accaduto e a tornare alla sua vita di prima. Il ragazzo però non si dà pace e ha il timore che qualcuno lo possa scoprire: già Hope, infatti, si è insospettita del suo atteggiamento quando ha declinato all’ultimo l’invito al loro appuntamento. Un piccolo segnale che potrebbe far crollare il muro di menzogne di Liam: quanto riuscirà a resistere?











