Beautiful, anticipazioni puntata 9 luglio 2022/ Zoe sospetta di Shauna ma…

Beautiful, cosa succederà nella prossima puntata? Dubbi terribili…

Oggi andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio della puntata di Beautiful. Cosa succederà? Le anticipazioni rivelano che Eric non ha potuto fare a meno di origliare il discorso tra Shauna e Quinn e ora vorrebbe sapere cos’è successo durante la sua assenza. La Fuller non sa cosa dire, la prontezza di Shauna rimette le cose al suo posto, difatti dice a Eric che stavano parlando di quella notte in cui hanno cercato di sabotare il matrimonio di Brooke e Ridge.

Quinn tira un sospiro di sollievo, bisogna vedere se Eric è disposto a credere alle parole di Shauna oppure vorrà ulteriori chiarimenti a riguardo. Riuscirà la Fuller a farla franca anche questa volta e a guadagnarsi il perdono di Eric? La verità è destinata prima o poi a venire a galla e anche Carter nei confronti di Zoe è molto imbarazzato, mentre l’ex fidanzata gli ricorda il tempo trascorso insieme, la sua mente è rapita dalla notte d’amore trascorsa con Quinn. Zoe ricorda la giacca di pelle che ha trovato nella camera di Carter l’ultima volta che si sono visti e crede che possa essere di Shauna, non immagina minimamente che invece appartenga a Quinn.

Beautiful, dove siamo rimasti: Eric scopre un’amara verità!

Nella scorsa puntata di Beautiful ci sono stati colpi di scena. Brooke vorrebbe Quinn fuori dalla sua vita per sempre ma se Eric vuole darle un’altra possibilità, è disposta ad accettarlo. Il Forrester non sa cosa gli riserva il futuro, sua moglie è speciale, il loro rapporto è magico. La Fuller gli ha portato gioia ed energia, aveva bisogno di questo e vuole riaverlo, ma non sa se sarà possibile. Brooke vuole il meglio per Eric e qualunque sia la sua decisione è disposta ad accettarla. Shauna sa che Quinn ha tradito Eric. È stata una sola notte, ma vissuta con intensità. Quinn racconta all’amica che stava cercando di riunirlo con la sua ex fidanzata. Shauna è curiosa, è qualcuno che si conosce, non di uno incontrato al bar. Quinn prosegue dicendo che la sua amica non era più in sintonia con quest’uomo e lei ha creduto che la sua mediazione avrebbe cambiato le cose a suo favore. Purtroppo si è ritrovata accanto all’uomo ed è stato tutto inaspettato, la situazione le è sfuggita di mano. È stato bellissimo, è stato incredibile ma entrambi sanno che non succederà di nuovo. Poi dietro le insistenze dell’amica le rivela che l’uomo in questione è Carter Walton.

Nella puntata di Beautiful, Shauna è sbalordita, difatti fra di loro non c’è mai stata una scintilla, si sono trovati emotivamente e anche intellettualmente. Per Quinn è stata una grande notte, è esplosa in un’esperienza travolgente che non potrà mai ripresentarsi. Ribadisce il suo amore per Eric, non ho dubbi su questo. Il suo ritratto sulla parete è importante per lei, ora è degna di essere amata da un uomo eccezionale. Con Eric si rifiuta di pensare che una notte possa rovinare quello che hanno costruito insieme. Eric in quel momento rientra a casa e sente la moglie dire che non lascerà che una notte rovini il matrimonio e le chiede cosa significa, cosa è successo che possa rovinare il loro matrimonio. Cos’è accaduto mentre era via?











