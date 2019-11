Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 novembre: Taylor e Reese, baci e coccole ma…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 NOVEMBRE

Beautiful torna anche oggi, sabato 9 novembre, protagonista su Canale 5 a partire dalle ore 13.40 e rigorosamente in prima tv. Nella puntata, i rapporti tra Taylor e il dottor Reese Buckingham continuano ad approfondirsi; Zoe, però, pare non gradire questo flirt e l’inizio di un’eventuale relazione tra i due, che potrebbe portarle dei problemi al lavoro. Le discussioni circa la denuncia a Taylor intanto proseguono ancora tra Ridge Forrester e Brooke Logan. Il discorso presto però si sposterà su un possibile esilio che molti vorrebbero ma che non sembra avrà luogo. A spingere in questa direzione saranno proprio le Logan pronte ad allontanare Taylor da Los Angeles (evitando la denuncia) e tenendo tutti al sicuro prendendo così due piccioni con una fava, ma è davvero possibile farlo? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni quando la soap tornerà finalmente in onda con nuovi colpi di scena.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata precedente di Beautiful si era conclusa con la festa nella casa sulla scogliera, dove Steffy aveva organizzato un rinfresco tra i pochi intimi della sua linea di moda “Intimates”; al rinfresco prendono parte anche Zoe e suo padre Reese. Steffy elogia pubblicamente sua madre agli occhi del dottor Reese Buckingham il quale, in tutta risposta, ne rimane ancora più affascinato. La festicciola nella casa sulla scogliera prosegue amabilmente ma l’attenzione si sposta soprattutto nel rapporto che si sta instaurando proprio tra Taylor Hamilton e Reese, il tutto sotto gli occhi attenti di Zoe, che pare non gradire molto l’inizio di questo nuovo flirt. Nel frattempo, Ridge continua ancora in maniera insistente a portare Brooke dalla sua parte cercando di farla desistere dal voler denunciare Taylor a tutti i costi, in quanto implicata in prima persona nel tentato omicidio ai danni dell’editore Bill Spencer. Brooke argomenta sostenendo il fatto che, a suo giudizio, Taylor costituisca ancora un pericolo per gli altri mentre Ridge, al contrario, ritiene che sia ora una donna innocua, che è stata spinta a un’azione così grave solo per necessità.Il rinfresco nella casa sulla scogliera si sta avviando verso le fasi finali ma Reese e Taylor continuano a parlare con grande intesa tra loro. Taylor rivela al dottore di aver avuto dei recenti problemi personali e che tutti – chi più, chi meno – hanno i loro demoni ma lei, però, è ora sotto l’attacco del demone più potente, che descrive come “un demone dai capelli biondi di nome Brooke”. È chiaro il riferimento alla Logan che evidentemente teme possa, da un momento all’altro, denunciarla alla polizia, rischiando sicuramente il carcere per tentato omicidio. Proprio il reato commesso da Taylor Hamilton è ancora oggetto di discussione tra Brooke e Ridge: Brooke teme che la ex-moglie di Ridge possa ancora procurare del male alle persone e pensa che sia un pericolo per la figlia di Hope e per Kelly. Ridge, d’altro canto, ritiene invece che Taylor sia ora priva di cattive intenzioni e pensa che possa essere una donna aperta alle novità, anche ad innamorarsi di nuovo. Nel frattempo, anche Hope tenta di convincere Liam del fatto che Taylor non sia allo stato attuale una fonte di pericolo mentre, nella casa sulla scogliera, Reese continua ad esternare la sua ammirazione proprio verso Taylor.

