BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata del 17 dicembre: Brooke in versione Sherlock!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI DEL 17 DICEMBRE 2019

Nella puntata di Beautiful che ci attende oggi, 17 dicembre, come sempre su Canale 5, vedremo Brooke intenzionata ad avere delle risposte chiare dal dottor Reese. Anche Taylor cercherà di parlare con lui, prima come collega e poi come probabile futura fidanzata. Vi sono così tanti misteri ancora non svelati su quanto avvenuto quel giorno. Il matempo che ha impedito a Liam e ai Forrester di raggiungere l’isola di Catalina, Hope che ha dovuto affrontare il parto da sola, il suo svenimento, la presenza in clinica solo del dottor Reese, la richiesta di denaro fatta al medico dai suoi aguzzini, la morte della piccola Beth e l’arrivo quasi contemporaneo della piccola Phoebe sono elementi che sembrano indirizzare tutti verso un’unica strada. Se poi a tutto questo aggiungiamo anche quel legame che sembra instaurarsi subito tra la piccola Phoebe, Liam e Hope, la domanda che nasce spontanea è “in realtà si tratta della vera sorellastra di Kelly? Phoebe è in realtà la piccola Beth?” Sicuramente le puntate che ci attendono saranno veramente dense di colpi di scena, svelando poco a poco una verità che forse già in molti hanno intuito. Per sapere come stanno veramente le cose non ci resta che attendere domani una nuova avvincente puntata di Beautiful, in onda come sempre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

I tantissimi fans di Beautiful si stanno chiedendo in questi giorni se davvero il rapporto tra Liam e Hope stia naufragando, dopo la brutta avventura che ha portato al parto prematuro ed alla morte della piccola Beth. Quel che è certo è che non mancheranno affatto liti e dissapori tra la famiglia Spencer e i Forrester. Ridge non riesce affatto a fidarsi di Bill, anche se quest’ultimo vuole apparire cambiato, e neppure il fatto che si sia dato così tanto da fare per procurare al rampollo di casa Forrester e a Brooke l’elicottero che li ha condotti sull’isola di Catalina riesce a convincerlo che dietro tutti i suoi comportamenti non vi sia in realtà un tentativo di riconquistare Brooke. Liam dal canto suo sembra riversare adesso il suo amore sulla sua unica figlia, ed inevitabilmente questo lo riavvicina a Steffy. A dare maggiore forza a questo ipotetico ritorno di fiamma c’è poi l’arrivo della piccola Phoebe, la bimba che Steffy ha deciso di adottare per dare una sorellina alla piccola Kelly. Fin dal suo arrivo però la bimba creerà non pochi interrogativi, anche perchè Liam e Hope sentiranno verso di lei un legame particolarmente intenso. Intanto il dottor Reese si trova a dover rispondere alle domande di Taylor e Brooke su quanto accaduto il giorno in cui Hope è entrata in sala parto nella clinica di Catalina. Zoe intanto appare sempre più preoccupata per il padre, arrivando a temere che se anche nessuno lo ha mai detto esplicitamente i Forrester possano ritenerlo responsabile per quanto accaduto a Hope ed alla piccola Beth. Le risposte del medico sembrano non riuscire a convincere nessuno e Brooke sembra sempre più determinata a scoprire la verità su quanto accaduto. A complicare ancora di più la situazione vi è quel legame particolare e sicuramente inconsueto che Hope e Liam provano per la piccola Phoebe fin dal primo momento. Quale sarà il motivo? Le nuove puntate si preannunciano ricche di colpi di scena ed eventi che terranno con il fiato sospeso tutti gli appassionati di Beautiful per tutto l’inverno.

