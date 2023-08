Beautiful/ Anticipazioni puntata in replica 17 agosto 2023: Brooke cacciata di casa!

Beautiful, anticipazioni puntata in replica in onda il 17 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 17 agosto ci svelano che Ridge e Taylor stanno pranzando insieme e parlano della scelta di Steffy di andarsene per un po’ da Los Angeles insieme ai bambini. Nonostante sentano la mancanza della figlia, entrambi devono concentrarsi su quando lei tornerà a casa perché avrà bisogno di tutto il supporto della sua famiglia. Ridge apprezza l’ottimismo di Taylor e proprio in quel momento arriva Brooke che si intromette tra loro. La Logan crede che la sua rivale stia cercando di far capitolare suo marito e poi cerca di capire per quanto tempo ha intenzione di restare lì. Taylor informa Brooke che lei e Ridge hanno bisogno di tempo per elaborare la tragedia che la loro figlia ha vissuto. Si gira verso di lui e lo invita a dire a Brooke di concordare con lei.

Carter è sincero con Quinn: non riesce a smettere di pensare a lei. La Fuller gli ricorda che non possono tradire di nuovo Eric. Suo marito è l’uomo più leale del mondo, quindi devono resistere a qualunque tentazioni. Entrambi ripensano al tempo che hanno passato insieme. Carter non ha mai sentito un legame del genere con nessuna donna, ma deve essere anche onesto: sa che Quinn ha deciso di dedicarsi pienamente al suo matrimonio, e la rispetta per questo. La Fuller mentirebbe se dicesse di non essere colpita ogni volta che lui la guarda, ma ha ragione: il suo rapporto con Eric viene prima di ogni cosa.

Beautiful, anticipazioni puntata 17 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, dopo che Ridge le ha chiesto di lasciarlo da solo con Taylor, una sconfortata Brooke torna a casa, dove viene consolata da Deacon; quest’ultimo le dice chiaramente di volerla al suo fianco. Intanto, Ridge e Taylor stanno passando del tempo insieme e chiariscono alcune cose riguardo il loro futuro. Lo stilista deve capire esattamente con chi vuole stare. La dottoressa è ottimista e paziente: sa che lui ha bisogno di tempo per riflettere, e non gli metterà pressione.

Beautiful: perché ci sono le repliche?

Nella settimana di Ferragosto, Beautiful si è preso una pausa: dal 12 al 19 agosto andranno in onda le puntate in replica su Canale 5, per “tappare” i buchi nella programmazione. Rivedremo quindi Brooke decisa a riprendersi Ridge, che intanto sta passando molto tempo con Taylor, complice anche l’assenza della loro figlia Steffy, partita lontano da Los Angeles per sperare di superare il lutto per la morte di Finn. Il centro della trama è anche occupato dai sentimenti di Carter e Quinn: pur comprendendo di provare ancora una forte attrazione, i due sono decisi ad andare avanti con le loro vite – l’avvocato con Paris, la Fuller con suo marito Eric. Nessuno sa, però, che quest’ultimo sta frequentando di nascosto Donna.

Le puntate inedite di Beautiful torneranno su Canale 5 dal 21 agosto.











