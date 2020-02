Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 febbraio: perché Thorne ha lasciato Katie?

Beautiful, anticipazioni puntata 12 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful di oggi, 12 febbraio 2020, Katie cercherà di capire, con l’aiuto delle sorelle Donna e Brooke, come mai Thorne abbia preso la decisione clamorosa di mettere fine al loro matrimonio che pure aveva voluto con tutte le sue forze. Katie racconta alle due Logan che lei e Will stanno cercando di abituarsi a questa nuova situazione e poi, visto che le due sorelle insistono per analizzare la situazione e trovare motivazioni, si lascia sfuggire che il marito ha deciso di chiudere il matrimonio perché è convinto che lei sia ancora innamorata di Bill Spencer. Sarà davvero così? Intanto Brooke ha un altro problema da risolvere e riguarda sua figlia Hope. Durante un incontro fra madre e figlia, infatti, la ragazza le confessa che da quando nella sua vita è arrivata la piccola Phoebe il dolore per la perdita di Beth si è attenuato. Questa cosa, però, non fa che allarmare ancora di più Brooke. Che cosa accadrà ora che Zoe ha scoperto il segreto dello scambio delle culle?

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Beautiful. Zoe dice a Flo che l’ha sentita mentre diceva al padre che voleva che la convincesse a lasciar perdere le sue indagini. Quando minaccia la croupier di Las Vegas di chiamare la polizia, Flo ha un crollo e le dice che Reese ha scambiato le bambine nelle culle. Zoe in un primo momento non crede a quello che sente ma Flo le spiega dettagliatamente come possa essere avvenuto lo scambio. Flo dice a Zoe che il padre aveva necessità di una grossa somma di denaro per ripagare un debito di gioco ed evitare problemi gravi alla figlie. A Londra anche Reese è preso dai sensi di colpa e ricorda la notte nella quale Hope ha partorito e come è riuscito a sostituire le bambine senza che nessuno se ne accorgesse. Hope, invece, racconta al marito che la giornata al lavoro non ha dato i frutti sperati e che tenersi impegnata non l’aiuta a dimenticare. Liam allora le propone di uscire quella sera per festeggiare San Valentino e provare, così, a dimenticare i brutti momenti passati. Hope, però, non ha voglia di uscire e preferisce restare a casa con il marito. Gli racconta, poi, di come si senta in colpa per la morte di Beth perché non è riuscita a restare lucida nel momento del bisogno.

A Los Angeles il San Valentino ha epiloghi diversi per i protagonisti della soap. Sally e Waytt fantasticano su come festeggiare San Valentino. La ragazza chiede conferma al fidanzato di essersi comportata bene con Hope e Waytt le dice di aver apprezzato molto il suo atteggiamento e i disegni. I due poi ricordano l’inizio della loro storia e di quando Waytt si è dato da fare per procurarle il lavoro alla Forrester Creation. Quando Sally dice al fidanzato che ha paura di non aver ricambiato a sufficienza quanto lui ha dato a lei, Waytt risponde che Sally le ha fatto il regalo più grande della sua vita: la felicità. A casa sua Katie è incredula: il marito le presenta i documenti per l’annullamento del matrimonio proprio il giorno di San Valentino. La donna è disperata e prova a convincere Thorne a cambiare idea ma l’uomo le dice che ha deciso di lasciarla proprio perché la ama molto e ama anche Will. Il fratello di Ridge è irremovibile e racconta a Katie di non essersi ancora ripreso dal dolore per la perdita di Darla e di Aly e che ha paura di restare nuovamente ferito per colpa di Katie. Teme, infatti, che la donna preferirebbe stare con Bill invece che con lui. La Logan prova a smentire quello che Thorne dice ma vengono interrotti dall’arrivo del piccolo Will.



© RIPRODUZIONE RISERVATA