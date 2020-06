Beautiful/ Anticipazioni puntate 15-20 giugno: Hope rifiuta Liam e Thomas!

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntate 15-20 giugno

Nelle puntate di Beautiful di questa settimana, quella che va dal 14 al 20 giugno, Thomas proverà a baciare Hope ma la ragazza lo respingerà mettendo subito le cose in chiaro: rinuncerà al suo matrimonio con Liam ma solo per fare da madre a Dougla. Per loro non c’è futuro perché lei non lo ama. Wyatt e Flo vengono interrotti da una telefonata di Wyatt che annuncia la fine del suo matrimonio con Hope. Flo è sconvolta e Wyatt non riesce a capire il perché di tanta commozione ma Flo ovviamente non può raccontargli il segreto che custodisce. Mentre Brooke prova a convincere Liam a non arrendersi davanti all’ostinazione di Hope ma di provare a farle capire l’assurdità della sua decisione, anche Steffy prova nuovamente a farla ragionare e poi decide di parlare anche con Thomas. Xander assiste per caso ad una conversazione fra Zoe e Flo e viene a sapere dello scambio delle culle. Affronta quindi in modo deciso la fidanzata dicendole che, se non parlerà immediatamente con Hope, andrà subito a denunciarla alla polizia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge va a trovare Steffy per comunicarle che Hope e Liam stanno per divorziare ma la figlia sa già tutto perché la Logan è appena stata a trovarla. Steffy resta molto sorpresa nell’apprendere che il padre pensa che la scelta di Hope sia la migliore e che reputa che un divorzio fra lei e Liam è per il padre la soluzione hai tanti problemi che le due famiglie hanno. Per questo motivo la ragazza dice al padre quello che ha già ripetuto alla sorellastra: non è detto che, una volta che lo Spencer sarà libero, lei e Liam torneranno insieme e soprattutto chiede a Ridge come Brooke abbia accolto la notizia del fatto che lui abbia deciso di schierarsi con Thomas. Steffy ama e continuerà ad amare per sempre Liam ma non vuole riaverlo accanto così perché sa che il ragazzo, invece, è innamorato solo di Hope. La Logan, invece, è al cottage e ha trascorso qualche ora in compagnia di Thomas e Douglas, avendo per un po’di tempo sollievo dalle sue pene. Il bambino, però, si stanca e così il papà lo riporta a casa per dormire. Subito dopo, però, quando anche Hope è pronta per andare a dormire, Thomas bussa nuovamente alla sua porta e questa volta è da solo: è tornato perché ha visto la ragazza turbata e vuole sapere cosa sia successo. Hope, così, gli confessa che lei e Liam stanno per divorziare.

Tra Wyatt e Flo la serata sembra trascorrere serena e fra i due si instaura la stessa intimità che c’era quando erano ragazzini. Prima trascorrono la giornata in piscina, poi ordinano la cena e iniziano a parlare dei tempi del liceo. Flo dice a Wyatt che in tutti i suoi sogni più rosei non avrebbe mai immaginato di avere tutto quello che ha ora: essere diventata una Logan, avere un lavoro nel campo della moda alla Forrester Creation, aver ritrovato lui dopo che per anni ha creduto di averlo perso le fanno vivere questi giorni proprio come se fosse una favola. Wyatt prova a baciarla ma Flo lo ferma, riuscendo appena a fare il nome di Sally. Quando lo Spencer le racconta di aver detto alla sua ex fidanzata che ora loro due si vedono, Flo si abbandona finalmente alla passione e lo bacia con trasporto. Poi chiede al ragazzo di cambiare stanza perché in quella la temperatura si sta facendo improvvisamente calda e, prendendolo per mano, lo porta nella sua nuova camera da letto a casa di Eric e Quinn.



