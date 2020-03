Beautiful/ Anticipazioni puntate 2-8 marzo: Hope scopre tutta la verità?

Beautiful, anticipazioni puntate 2-8 marzo

La settimana che sta per iniziare per Beautiful si preannuncia veramente ricca di colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, questa prima settimana di marzo ci permetterà di vedere Hope ad un passo dal sapere tutta la verità. Solo l’arrivo improvviso di Zoe infatti fermerà Flo che appariva ormai convinta a svelare la sua menzogna alla vera madre della piccola. Hope parlando con Liam gli racconterà della conoscenza fatta con Flo Fulton, rifiutandosi poi di andare alla cena organizzata da Katie e Wyatt. Se Steffy e Taylor parlando tra loro della scelta di Flo di rinunciare per sempre alla piccola Phoebe la ritengano una scelta innaturale per una madre, Wyatt sapendo da Hope che Flo ha detto di essere la madre della piccola nutrirà forti sospetti. Lui infatti sembra conoscere la donna ed essere assolutamente sicuro che non avesse figli. La conoscenza tra i due verrà svelata da Katie, che scoprirà che Wyatt e Flo erano stati fidanzati. Il segreto che Flo si porta dentro sembra davvero avere i giorni contati. Davvero Hope potrà scoprire che la piccola Phoebe altre non è se non proprio la sua adorata Beth, e riabbracciarla tornando a sorridere alla vita accanto a Liam ed alla loro figlia?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate della soap americana Beautiful abbiamo potuto vedere che i sospetti di Zoe erano più che fondati. Il timore della ragazza che Flo potesse in qualche modo svelare il piano criminale portato avanti dal dottor Reese con lo scambio di culle sembra davvero destinato a realizzarsi. Flo infatti nota la presenza di Hope e Katie al Bikini Bar, il locale dove la donna lavora. Riconoscendo nella figlia di Brooke la madre vera della piccola Phoebe si avvicina alle due donne e chiede a Hope di poterle parlare. La zia di Hope era intenta a spiegare alla giovane nipote che il suo matrimonio con Liam meritava un’altra chance, mentre la ragazza insiste nel dire che la scelta di permettere a Kelly e Phoebe di crescere con la presenza del padre ed a Liam di ritrovare un po’ di serenità le sembra la scelta migliore. Hope mostra anche alla zia quell’ecografia dalla quale non riesce a staccarsi, e Flo, seduta vicino alle due donne, ha modo di ascoltare gran parte della loro conversazione.

Nel momento in cui Hope si avvicina al cassiere per pagare le consumazioni fatte con la sua carta di credito Flo apprenderà che si tratta proprio della donna a cui lei ed il dottor Reese hanno sottratto la neonata e sarà assalita dal desiderio di confessarle tutta la verità. La sua emozione viene tradita da un bicchiere di cristallo che, cadutole dalle mani, andrà a frantumarsi in mille pezzi. Hope la aiuterà a raccogliere i cocci e le chiederà se si sente bene. Proprio a quel punto Flo avverte che quel desiderio che ha da alcuni giorni di raccontare la verità alla vera madre della piccola Phoebe, si fa sempre più forte. Ma avrà il coraggio necessario per portare in fondo la sua decisione? Hope è lì, davanti a lei, disperata per la morte della piccola Beth, e quello che sa la Fulton potrebbe mettere fine al suo dolore e permetterle di salvare il suo matrimonio con Liam, tornando ad essere quella famiglia felice che Hope aveva sempre sognato di poter regalare allo Spencer. Cosa deciderà di fare Flo? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata, in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5.



