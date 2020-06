Beautiful/ Anticipazioni puntate 29 giugno-3 luglio: cosa ha scoperto Thomas?

Beautiful, Anticipazioni puntate 29 giugno-3 luglio

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, quella che va dal 29 giugno al 3 luglio, Thomas deciderà di dire alla sorella quello che ha scoperto grazie a Flo a proposito della bambina, nonostante la notizia possa in qualche modo rovinare i suoi piano. Tuttavia una volta arrivato a casa di Steffy, vedendo la sorella che trascorre felicemente del tempo con le bambine e Liam, deciderà di tacere il tutto. Non fermerà, però, i suoi piani di conquista e quindi inviterà Hope ad accettare la sua proposta di matrimonio, invitandola a buttarsi alle spalle una volta e per sempre il suo matrimonio e la morte di Beth. Questa proposta sarà motivo di un grosso scontro fra Ridge e Brooke: il Forrester si schiererà apertamente dalla parte del figlio mentre la Logan si convincerà sempre di più che se Hope ha deciso di lasciare suo marito è solamente dietro manipolazione di Thomas. Il ragazzo, intanto, affronterà Zoe e Xander intimando ai due di non rivelare nullo dello scambio delle culle se sono interessati a mantenere il loro posto di lavoro alla Forrester.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam e Hope leggono i documenti dell’annullamento e Carter spiega loro che per poter procedere occorre inserire una “colpa” di uno dei due coniugi e la Logan accetta di inserire la sua infertilità come motivo di annullamento delle nozze. Dopo aver espletato tutta la parte burocratica, i due ex coniugi sono ai saluti finali. Hope chiede a Liam dove andrà e lo Spencer le dice che si trasferirà da Waytt mentre deciderà cosa fare della sua vita. Poi le dà un bacio sulla fronte e va via dicendole che non riesce a pensare di doverle dire addio. Hope è disperata e piange tutte le sue lacrime per aver perso, per sua decisione, l’uomo della sua vita. Per fortuna arriva Brooke a consolare la ragazza e la Logan dice a sua madre che da quando è morta Beth qualcosa si è spezzato per sempre. Forse avrebbe potuto superare il dolore ma mai il senso di colpa di aver tenuto Liam lontano dalle sue figlie e non essere riuscita a renderlo padre. Brooke continua a pensare che la decisione della figlia sia assolutamente sbagliata.

Xander torna alla Forrester e mette alla prova Zoe chiedendole che cosa hanno deciso di fare lei e Flo a proposito di Beth. Poi confessa alla fidanzata di non riuscire a superare quello che le due ragazze e Reese hanno fatto e per questo motivo è andato a casa di Hope per raccontare a lei e Liam tutta la verità. Zoe è sconvolta e teme la ritorsione della famiglia Logan ma Xander le dice subito dopo di non essere riuscito a parlarle. Thomas, invece, è curioso rispetto a quello che L’Avant gli ha detto prima di andare via da casa di Brooke e per questo motivo va a casa di suo nonno, dove ora vive Flo. Senza mezzi termini le chiede che cosa starebbe nascondendo secondo Xander, invitandola a parlare con lui che è così vicino a Hope. All’inizio Flo cerca di negare tutto e dirgli che non c’è alcun segreto e non sa a cosa Xander abbia potuto riferirsi. Poi, visto che Thomas non demorde e continua a pungolarla, la Fulton crolla e racconta tutto dello scambio delle culle. Thomas è sconvolto e in un primo momento non crede alle sue orecchie e pensa che Flo si stia inventando tutto. Poi, dopo che la ragazza gli dice alcuni particolari che non avrebbe potuto altrimenti sapere, inizia a credere alla versione di Flo e immagina le ripercussioni che questa notizia potrebbe avere sulle vite di tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA