Beautiful/ Anticipazioni puntate 6-10 luglio 2020: tutti da Steffy e Liam ma…

Beautiful, anticipazioni puntate 6-10 luglio 2020

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, quella che va dal 6 al 10 luglio, Thomas deciderà di tenere per sé il segreto e proporrà a Hope di ricostruirsi una famiglia insieme. La Logan, però, anche messa in guardia dalla madre sulle intenzioni del Forrester, rifiuterà nuovamente la proposta di matrimonio, ribadendo che vuole essere una madre per Douglas ma non ama Thomas e non avrà mai il cuore libero per amare un altro uomo diverso da Liam. Intanto la nuova vita dello Spencer scorrerà molto serena anche se non sarà priva di sorprese. A casa di Steffy arriverà Bill con Katie annunciando il loro imminente matrimonio. In particolare il capostipite degli Spencer chiederà scusa a Liam e Steffy per aver interferito nella loro storia, benedicendo un loro ritorno insieme. Anche Waytt e Flo decideranno di trascorrere un pomeriggio sulla spiaggia in compagnia di Liam, Steffy e le bambine: per Flo sarà la prima occasione di incontro con quella che tutti immaginano essere la figlia naturale e Flo si troverà in grande imbarazzo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas è a casa di Steffy e vede con i suoi occhi quanto la sorella sia felice per il ritorno di Liam che ha deciso di trasferirsi da lei per aiutarla a crescere le bambine. Ora tutti e quattro insieme sono davvero una famiglia e la gioia è dipinta sul volto di Steffy che ha sempre continuato ad amare lo Spencer, anche dopo la fine del loro matrimonio. In effetti fra i due sembra essere tornata l’atmonia di un tempo, quando erano una bellissima coppia completata dall’arrivo di Kelly, prima che Bill Spencer rovinasse tutto. Per questo motivo Thomas non se la sente di rovinare la felicità così duramente conquistata da Steffy e decide di andare via senza dirle nulla di Phoebe. Prima di lasciare la casa, però, chiede ai due di non dimenticare il sacrificio che Hope ha fatto per il bene delle bambine e soprattutto di non dimenticare mai Beth. Poi raggiunge casa di Brooke dove trova il piccolo Douglas in compagnia di Hope e della mamma: il bambino ha raccolto dei fiori in giardino per sollevare l’animo della ragazza, molto triste per la fine del suo matrimonio. Anche il Forrester si rende conto che la ragazza sta soffrendo molto e sa bene che potrebbe mettere fine alle sue sofferenze semplicemente raccontandole che Beth è viva, così una volta rimasti soli dice a Hope che c’è una cosa molto importante che deve dirle, che potrebbe cambiare tutta la sua vita.

Zoe, Xander e Flo continuano a discutere di quello che succederà ora che Thomas è a conoscenza del loro segreto. La Buckingham spera che il ragazzo non dica nulla, per non perdere l’opportunità di conquistare Hope. Flo invece spera esattamente il contrario, quindi è in trepida attesa che il Forrester riesca a fare quello che lei e Zoe non hanno avuto modo e volontà di compiere. Mentre la loro discussione resta accesa e gli animi non si placano, arriva Waytt che coglie solo una parte del discorso, quella in cui si parla di Beth. Ovviamente il ragazzo chiede spiegazioni e Zoe ne approfitta per andare via e trascinarsi dietro il fidanzato. Tocca a Flo inventare delle scuse per non far insospettire oltremodo il ragazzo. La fiducia dello Spencer nella sua fidanzata è talmente grande che crede a tutto quello che lei gli dice, aggiungendo anche che non ha mai conosciuto qualcuno di così trasparente come Flo. La Fulton si sente malissimo ed è combattuta fra il desiderio di non perdere tutto quello che ha conquistato e i sensi di colpa perché sua cugina sta soffrendo a causa sua.



