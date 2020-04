Beautiful/ Anticipazioni puntate dal 20 al 26 aprile: Flo perde tutto?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntate dal 20 al 26 aprile

Torna protagonista Beautiful, ecco le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 aprile. Hope sarà ancora al centro degli intrighi. Dopo essersi convinta che Flo non aveva raccontato nulla alla madre per non farla preoccupare, la giovane Logan si dividerà fra il sostegno che cerca di dare a Douglas e il ritorno di Steffy che riporterà a Los Angeles le piccole Kelly e Phoebe. Intanto Thomas cercherà di manipolare gli eventi per trascorrere più tempo con Hope e non esiterà a sfruttare proprio il dolore del figlio. Intanto Flo e Shauna si trasferiranno a vivere a casa Forrester, creando il panico in Zoe che, appena rientrata da Londra, scoprirà tutte le novità. Cercherà quindi un pretesto per incontrare Flo e dirle che è molto imprudente esporsi a questa situazione, visto il grande segreto che custodisce. Flo, intanto, racconterà alla madre tutta la novità dello scambio di culle e si farà convincere dalla donna a tacere per il bene di tutti, sfruttando i benefici che questa nuova vita sta portando. Infine Wyatt e Liam cercheranno di sostenersi a vicenda in un momento molto delicato delle loro vite sentimentali.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. A casa di Brooke, la donna insieme a Katie e a Donna racconta a Flo chi era suo padre e soprattutto del grande sacrificio che l’uomo ha fatto per far vivere la sorella che era in procinto di partorire. In un momento molto toccante, Katie chiede alla nipote se vuole sentire il cuore del suo ritrovato padre e le fa appoggiare la mano sul suo petto. Prende la parola Hope che spiega come figlia e padre si assomiglino moltissimo perché come lo zio Storm si è sacrificato per far vivere la sorella, così anche Flo ha fatto un enorme sacrificio partorendo una figlia e dandola in adozione per farle vivere una vita migliore. La Fulton prova a bloccare la cugina cercando di non farle dire cose che riguardino Phoebe ma purtroppo il danno è fatto: Shauna ha sentito tutto e si appresta prontamente a smentire il fatto che Flo abbia mai vissuto una gravidanza. Tutti sono sconvolti da questa rivelazione e incalzano la ragazza per sapere la verità, sconvolti dal fatto che Shauna neghi con tanta forza la gravidanza della figlia. Flo è sconvolta e non riesce a parlare ma Brooke la prega di dire la verità perché ormai fa parte della famiglia e non c’è nulla che non possa confessare alle sue nuove zie.

Intanto nell’ufficio di Bill Spencer, il magnate è stato raggiunto da Quinn che è andata a firmare le carte per rinunciare al suo patrimonio in caso di morte. La donna ne approfitta per raccontare al padre di suo figlio l’ultimo e sconvolgente gossip: Flo non solo è la figlia di Storm Logan nonché primo grande amore di Wyatt ma è anche la madre naturale della bambina che Steffy Forrester ha adottato. La donna è la prima a rendersi conto delle strane coincidenze che stanno girando intorno alla figlia della sua amica ma è troppo affezionata alla ragazza per dubitare della sua bontà d’animo. Racconta poi a Bill di quanto Wyatt abbia sofferto quando erano stati costretti a lasciare Las Vegas per trasferirsi in fretta e furia a Los Angeles e di come abbia sempre pensato che, se le circostanza fossero state diverse, il figlio e Flo avrebbero avuto l’opportunità di costruire una famiglia insieme. Ammette poi di non amare particolarmente Sally, l’attuale fidanzata di Wyatt, e di sperare in un ritorno di fiamma con la Fulton, ora che la giovane ha deciso di restare in città.



