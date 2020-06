Beautiful/ Anticipazioni puntate dall’1 al 6 giugno: Bill e Katie si sposeranno o no?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntate dall’1 al 6 giugno

Nelle puntate di Beautiful della settimana dall’1 al 6 giugno, Bill perdonerà Katie comprendendo i motivi che l’hanno spinta a chiedere l’aiuto di Shauna. Il litigio fra Flo e Zoe rischierà di farle scoprire perché casualmente Hope assisterà ad una parte della discussione nella quale sentirà fare il nome di Beth. Chiederà, quindi, spiegazioni in merito ma le due complici saranno abili a raccontarle una scusa. Intanto Thomas continuerà a portare avanti il suo piano diabolico per conquistare Hope e le farà leggere una finta lettera di Caroline a lei indirizzata nella quale le affida Douglas. Questo farà vacillare l’amore che la ragazza nutre per suo marito Liam e arriverà sul punto di lasciarlo per poter avere il tempo di dedicarsi completamente al bambino. Liam, però, la stupirà con una proposta incredibile, nel tentativo di salvare il suo matrimonio. Waytt invece proverà a convincere il fratello che la soluzione migliore per lui è quella di tornare a vivere con Steffy e le due bambine.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Katie finalmente dice a Bill che vuole rimettere insieme la loro famiglia. Katie gli spiega che la sua titubanza iniziale non era dettata dal fatto di non amarlo più quanto dalla paura di soffrire nuovamente visto che in passato la loro storia era spesso naufragata per la poca affidabilità dello Spencer. Ma ora la Logan ha capito che l’uomo la ama sul serio e vuole solo riformare una famiglia con lei e Will quindi, se la proposta è ancora valida, accetterà volentieri il suo anello di fidanzamento. Bill non potrebbe essere più felice di così e dice a Katie che non conosce il motivo che l’ha spinta a cambiare idea ma è grato a qualunque cosa sia stata, perché ritornare con lei è la cosa che più desidera al mondo. A questo punto Katie inizia a sentirsi in colpa per l’inganno che ha tramato alle spalle del suo ex marito e per questo motivo decide di raccontargli tutto e aggiunge che spera che questa informazione non cambi nulla nel loro rapporto perché lei ha sentito il bisogno di essere sicura delle intenzioni di Bill prima di accettare la sua offerta. Lo Spencer la guarda senza parlare.

A casa di Brooke a Donna e Justin si unisce anche Hope alla quale viene raccontato tutto. Sono molto in ansia perché hanno provato a contattare Katie ma la donna non ha risposto alle chiamate. Per fortuna, però, dopo poco arriva Shauna che è venuta a ragguagliarli sull’esito del test al quale Bill è stato sottoposto e aggiunge che Katie e lo Spencer sono sul punto di tornare insieme. Tutti tirano un sospiro di sollievo e Donna prega Justin di non dire nulla a Bill circa il ruolo di Shauna per evitare che l’idillio appena ricreato fra lui e Katie possa essere funestato dall’ennesimo litigio. Justin a malincuore dice che non gli riferirà nulla perché sa quanto il suo amico potrebbe essere felice se tornasse con la più piccola delle Logan. Intanto Flo ha portato tutti i suoi bagagli a casa Forrester visto che lei e la madre si trasferiranno a vivere lì. Viene accolta, però, da Zoe che è molto preoccupata per questa novità e cerca di convincerla non solo a lasciare immediatamente la casa di Eric e Quinn ma anche a tornare subito a vivere a Las Vegas per evitare che il loro segreto possa essere scoperto. Flo la guarda incredula: non è intenzionata a rinunciare a tutto questo e soprattutto all’more ritrovato di Waytt.



