Beautiful/ Anticipazioni puntate dall’8 al 13 giugno: Hope lascerà Liam per Thomas?

Beautiful, anticipazioni puntate 8-14 giugno

Nelle puntate dall’8 al 14 giugno di Beautiful, Hope racconterà alla madre di aver deciso di lasciare Liam per crescere Douglas insieme a Thomas, anche se non lo ama. La madre prova a dissuaderla ma la ragazza non vuole sentire ragioni. Ridge proverà a far riflettere suo figlio dicendogli che Hope ama ancora suo marito, ma il ragazzo saprà far cambiare idea al padre. Poiché Ridge inizierà ad appoggiare la decisione di Thomas, questo comporterà una crisi con sua moglie Brooke che invece ritiene che la figlia debba restare con l’uomo che ama. Steffy tornerà con le bambine a Los Angeles e Liam si precipiterà subito ad informarla della novità, accusando apertamente il fratello della sua ex moglie per avergli rovinato il matrimonio. La Forrester proverà a parlare con Hope per convincerla a restare con Liam visto che i due si amano, ma la Logan resterà ferma sulle sue decisioni, invitando l’ex rivale a farsi avanti con Liam per rimettere insieme la loro famiglia. Steffy, allora, proverà a far ragionare il fratello Thomas spiegandogli che il suo piano darà forse una nuova mamma a Douglas ma gli metterà accanto una donna che non lo amerà mai.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope dice a Liam di amarlo moltissimo e di non desiderare altro uomo da avere al suo fianco nella vita, tuttavia la sua esistenza è finita quando hanno perso la loro bambina. Il dolore l’ha sopraffatta e lei non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. L’unica cosa che la consola è stare con Douglas e il pensiero di dare a lui e alle piccole Kelly e Phoebe una nuova famiglia, con entrambi i genitori, è l’unico pensiero che la consola. Trascorrere il suo tempo con Douglas, poi, le fa dimenticare il dolore che sente, che le toglie il respiro, ma fino ad ora l’unica cosa che l’aveva trattenuta dal buttarsi a capofitto tra le braccia del bambino è stato l’amore che prova per suo marito. Ora, però, tutto è molto chiaro nella sua mente e prega Liam di lasciarla andare e di permetterle di essere la madre di questo bambino che sta soffrendo come lei. Liam non è d’accordo e prova a convincerla del contrario, ma di fronte alla determinazione della moglie, cede perché non vuole più vederla soffrire. Acconsentirà a darle il divorzio ma vuole con lei un’ultima notte per dimenticare tutto e tutti e far finire in maniera diversa il loro matrimonio.

Flo sta spiegando alla madre che Hope e Liam stanno avendo problemi matrimoniali a causa di Thomas e le confessa che si sente molto in colpa perché se non avesse partecipato allo scambio delle culle, ora la Logan non soffrirebbe così tanto. Shauna prova a dirle che non deve sentirsi in colpa perché è chiaro che è stata Hope ad aver fatto un errore di valutazione sposando Liam ma Flo le spiega che la cugina sta pensando di lasciare il marito pur amandolo moltissimo e in questo modo i due non si riprenderanno mai dalla scomparsa di Beth. Waytt, invece, dice a Sally che ha decido di frequentare nuovamente Flo: la loro non è ancora una storia ma si sente di volerle dare un’ulteriore possibilità visto che è l’unica donna che non gli ha mai mentito. Sally è addolorata e gli dice che capisce la sua decisione ma che non vuole altri dettagli perché lei lo ama ancora moltissimo e soffre al pensiero di aver rovinato tutto. Inizia quindi a piangere e nell’emozione del momento lo bacia appassionatamente. Waytt non resta indifferente a questo contatto ma è convinto di voler dare una chance a Flo.



