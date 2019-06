Beautiful/ Anticipazioni settimanali 24-28 giugno: Bill bacia Brooke con passione!

Anticipazioni, cosa accadrà nel corso della nuova settimana di Beautiful?

Scopriamo a seguire, tutte le gustose anticipazioni sulla trama da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019. La soap opera americana, come sempre verrà trasmessa ogni giorno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 13.40 circa. Subito dopo il TG5 dell’ora di pranzo, si riapriranno le vicende della casa di moda per continuare indisturbati fino alle 14.10, ora in cui la soap passerà la palla a Una Vita e le tormentatissime vicende degli amici di Acacias 38. Nel corso di questa nuova settimana televisiva, ci saranno notevoli colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso: pronti per scoprire tutto? Justin scoprirà che Brooke è totalmente dalla parte di Bill. Katie come ben sapranno i fan della soap, è determinata come non mai ad ottenere la custodia esclusiva del piccolo Will. Il magnate però, durante la settimana lascerà intendere che presto la situazione potrebbe capovolgersi…

Beautiful: scatta il bacio tra Bill e Brooke

Bill è convinto che la situazione con la ex moglie, si capovolgerà in suo favore: come mai? A quanto pare, Brooke potrebbe riuscire a convincere la sorella a fare un passo indietro e ripensarci. Ma tutto questo potrebbe anche non accadere in quanto, proprio Katie è convinta più che mai ad andare dritta per la sua strada, ed è molto soddisfatta di avere al suo fianco un uomo come Thorne. In base alle anticipazioni settimanali di Beautiful, Bill dopo avere ringraziato Brooke per il sostegno, la sconvolgerà del tutto con un bacio appassionato. Proprio la Logan successivamente, litigherà più volte con Ridge. La situazione tra i due si comprometterà ulteriormente quando Ridge sceglierà di riorganizzare il budget della Hope For The Future a tutto beneficio della collezione della figlia. Tra Steffy ed Hope in ultimo, nascerà anche un fortissimo battibecco.

