Beautiful/ Anticipazioni settimanali 8-12 Luglio: Zoe ne approfitta e bacia Xander, lo riconquisterà?

Anticipazioni Beautiful settimanali 8-12 Luglio

Cosa succederà durante la caotica settimana di Beautiful? La soap opera americana va avanti con la sua messa in onda anche nel corso di questa bollentissima estate italiana con cinque nuovi appuntamenti che proseguono l’esposizione del difficile triangolo tra Steffy, Hope e Liam. La puntata dell’esordio settimanale, si aprirà oggi lunedì 8 luglio 2019, con Steffy chiedere sostegno al padre allo scopo di non vedere nella sua azienda, l’ex marito e sua moglie insieme e premiati sul lavoro, mentre lei viene scoraggiata in tutto.

Beautiful: il difficile triangolo tra Steffy, Hope e Liam

Nel corso della settimana, gli affezionati estimatori di Beautiful, si renderanno conto di quanto Brooke stia passando un momento difficile perché Ridge ha comunicato ufficialmente che finanzierà la linea “Intimates” di Steffy a svantaggio di “Hope for the Future”. L’armistizio tra Steffy e Hope viene freddamente troncato dalla decisione di Ridge di portare avanti la linea “Intimates” di sua figlia. Xander è conteso da Emma e Zoe, ma lui pare aver preso la sua decisione. A questo punto è scontro aperto tra Steffy e Hope da quando Ridge ha scelto la linea “Intimates”. Xander invita Emma a un pomeriggio di relax insieme ma lei non si sente pronta a spingersi oltre con lui. Zoe ne approfitta per cercare di conquistare il suo ex e lo bacia. Come andrà a finire? Per conoscere altri dettagli e anticipazioni su Beautiful, considerare l’idea di seguire tutti gli appuntamenti quotidiani sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, come sempre a partire dalle 13.40.

