Beautiful e Endless Love, anticipazioni puntata 13 giugno 2024/ Kemal e Nihan passano la notte insieme, ma…

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 giugno 2024: Douglas rimane con Hope

Beautiful torna in onda domani pomeriggio, giovedì 13 giugno 2024, con una nuova puntata in onda nel pomeriggio di Canale5; secondo le anticipazioni riportate su Tv Sorrisi e Canzoni, l’appuntamento verterà sulla volontà di Thomas di riallacciare i rapporti con Douglas e di averlo con sé. Per questo il Forrester, attraverso alcuni documenti consegnati a Hope e Liam, propone loro di far scegliere al figlio, davanti a un giudice, con chi ha intenzione di stare; Douglas, dopo un breve confronto con Hope, alla fine deciderà di rimanere con lei.

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful, Deacon ha fatto visita a Sheila nella villa di Bill e l’ha fatta riflettere sui sentimenti che nutre per lo Spencer, a suo dire irreali. Intanto Taylor vive un periodo di profonda crisi tale che Brooke, spaventatasi dopo essere andata a casa sua e aver trovato alcune pillole e una lettera, l’ha invitata a trasferirsi da lei.

Anticipazioni Endless Love, puntata 13 giugno 2024: incontro segreto tra Kemal e Nihan

Per quanto riguarda le anticipazioni di Endless Love, riportate sul sito di Mediaset Infinity e relative alla puntata in onda su Canale5 domani, giovedì 13 giugno 2024, Nihan ha deciso di incontrare nuovamente Kemal: i due si sono dati appuntamento nella casa dei genitori di Yasemin, che è vuota dopo che i due sono andati all’estero, per un incontro clandestino in cui la pittrice chiede all’ingegnere di trascorrere la notte insieme. Tuttavia la coppia viene pizzicata da Gokhan, che cattura il loro appuntamento segreto e informa Asu, che gli intima di rendere pubblici gli scatti compromettenti.

Nelle precedenti puntate di Endless Love, inoltre, Zeynep si è fidanzata con Ozan pur non essendo realmente innamorata di lui; la donna arriva addirittura ad adottare un piano strategico, simulando delle forti nausee e fingendo davanti al suo uomo di essere dunque incinta.











