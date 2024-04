Beautiful ed Endless Love anticipazioni 16 aprile 2024/ Cosa accade nella puntata in onda oggi!

Anticipazioni Beautiful puntata in onda martedì 16 aprile

Steffy e Finn cercano di vederci chiaro su quanto accaduto a Sheila. I due sono convinti che la rossa abbia finto la sua morte; il dito ritrovato dalla polizia non ha convinto i due che capiscono ci sia qualcosa sotto, così decidono di recarsi da Deacon per ottenere informazioni utili. Lui, infatti, è l’unica persona ad aver intrattenuto un rapporto più stretto con la Carter, potrebbe sapere che fine abbia fatto la donna.

Terra amara, anticipazioni puntata 12 aprile 2024/ Zuleyha sorpresa dalla proposta di Fikret

Le anticipazioni di Beautiful del 16 aprile rivelano che Deacon finge di rimanere sorpreso dall’idea che i due si sono fatti, ma entra visibilmente nel panico. Steffy e Finn sono convinti che Sheila abbia simulato la sua morte, e la verità è proprio questa. Lo Sharpe cerca di depistare i due fingendo di non sapere nulla per dare il tempo alla rossa di lasciare il suo appartamento. Purtroppo per lui, però, molto presto la Forrester si scontrerà proprio con la donna…

Un posto al sole/ Anticipazioni 12 aprile 2024: Niko si ritrova a fare i conti con il passato

Anticipazioni Endless Love puntata di martedì 16 aprile

Le anticipazioni di Endless Love di oggi, martedì 16 aprile, svelano che Emir scopre che Ozan ha dato fuoco alla barca di Salih. Il fratello gemello di Nihan, infatti, nutre un profondo risentimento nei confronti del migliore amico di Kemal perchè innamorato di Zeynep. Inizialmente, l’imprenditore lo rimprovera ma poi si compiace di un gesto tanto sconsiderato; ha capito che il cognato potrebbe essere facilmente manipolato per il suo scopo.

Nihan, nel frattempo, vede i due parlare e decide di avvicinarsi al fratello il quale cerca di nascondere la bruciatura che si è procurato. La pittrice ha un incontro anche con il migliore amico di Kemal, e deduce sia stato il suo gemello ad appiccare l’incendio. Cosa accadrà ai protagonisti?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 12 aprile: Vittorio è confuso dopo il bacio con Marta

© RIPRODUZIONE RISERVATA