Beautiful, Una vita/ Anticipazioni 13 luglio: Valeria ricambia David, ma lui…

Beautiful e Una vita, anticipazioni prossime puntate del 13 luglio: tradimenti e colpi di scena

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful e Una vita, che vedremo in onda nel pomeriggio del 13 luglio su Canale5, svelano nuovi colpi di scena per i protagonisti di entrambe le soap. Nel particolare, in Beautiful, Carter e Quinn hanno di nuovo i sensi di colpa e si ripromettono che la loro breve storia dovrà restare segreta. Invece, in Una vita, Valeria confesserà a David di ricambiare i suoi sentimenti, ma potrebbe essere troppo tardi…

Beautiful, anticipazioni 13 luglio: Carter e Quinn, sensi di colpa e nuove promesse

Nella puntata di Beautiful del 13 luglio scopriremo che Zoe ha scoperto che Carter ha un’altra donna, ma non ha idea che si tratti di Quinn (la donna è riuscita infatti a nascondersi sotto al letto). Rimasti soli, l’avvocato e la Fuller avranno nuovi sensi di colpa, ma stavolta si ripromettono che non accadrà mai più. Per evitare di ricascarsi, i due dovranno tenersi l’uno lontano dall’altra. Inoltre, le loro notti insieme dovranno restare un segreto tra loro. Quinn si sente davvero male perché ha visto Zoe andarsene da casa di Carter in lacrime, e non può perdonare il fatto di aver ferito di nuovo la sua amica.

Una vita, anticipazioni puntata 13 luglio: Valeria ricambia l’amore di David

Le anticipazioni di Una vita del 13 luglio rivelano che Valeria confesserà a David di ricambiare il suo amore, ma gli dice anche che tra loro non può esserci nulla perché lei ha fatto un giuramento davanti a Dio di restare fedele a suo marito. Lui, ferito, se ne va di casa, poi incontra Aurelio e gli dice di affidare il suo incarico a qualcun altro, così potrà essere libero. Solo stando lontano da Acacias sarà possibile dimenticare Valeria. Azucena è infastidita da Claudia e del suo avvicinamento a Guillermo.

