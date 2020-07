Bebe Vio e Nainggolan, pranzo in Sardegna/ “Primo sole, primo mare e…”

Bebe Vio e Radja Nainggolan insieme in Sardegna. La campionessa di scherma paralimpica si è concessa un pranzo sotto il sole della Sardegna in compagnia dell’amico Nainggolan con cui posa per una foto che, pubblicata sul proprio profilo Instagram, è diventata immediatamente virale conquistando migliaia di like da parte dei followers. “Weekend in Sardegna: primo sole, primo mare e pranzetto con Radja“, ha scritto una sorridente Bebe Vio che, in questi anni, ha conquistato il cuore degli italiani con il suo sorriso e la sua voglia di vivere. Per la campionessa si tratta del primo assaggio d’estate e per godersi il sole e il mare ha scelto la Sardegna dove il centrocampista belga è tornato a vivere e giocare per stare più vicino alla moglie Claudia.

BEBE VIO E NAINGGOLAN CONQUISTANO I SOCIAL

In attesa di scendere nuovamente in campo con il Cagliari, nella sfida di Serie A contro l’Atalanta, in programma domenica, Radja Nainggolan si è concesso un momento di relax insieme all’amica Bebe Vio. Tra i due c’è un vecchio rapporto d’amicizia e, insieme, sereni e sorridenti, hanno conquistato il popolo dei social. “Due grandissimi campioni nello sport e nella vita di tutti i giorni”, scrive un utente. E ancora: “Doppia bellezza e bravura”, “Semplicemente meravigliosi, due persone eccezionali”, “benvenuta in Sardegna”. La foto è stata scattata al Poetto, sul litorale di Cagliari. La stessa foto è stata pubblicata anche da Nainggolan che, nella didascalia, ha scritto: “Superpranzo con una superwoman”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA