BEFORE I GO TO SLEEP/ Su Rai 3 il film con Nicole Kidman (oggi, 15 luglio 2019)

Before I go to sleep è il film che andrà in onda in prima serata su Rai 3 oggi, lunedì 15 luglio 2019, alle ore 21.20. Pellicola del 2014, prodotta da Ridley Scott e affidata alla regia di Rowan Joffé, è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di grande successo dello scrittore Steve J. Watson, pubblicato tre anni prima e uscito anche in Italia con il titolo “Non ti addormentare”. La protagonista del film è Nicole Kidman nella parte di Christine Lucas. Completano il cast Colin Firth nella parte di Ben Lucas, Anne-Marie Duff nel ruolo di Claire e Mark Strong nella parte del Dr. Nash. E ancora partecipano al film Flynn McArtur, Ben Crompton, Dean-Charles Chapman, Gabriel Strong, Adam Levy e Jing Lusi.

BEFORE I GO TO SLEEP, LA TRAMA DEL FILM

Il film Before I go to sleep racconta la storia di Christine, una donna che in seguito a un grave incidente soffre di una forma molto particolare di amnesia. Si tratta infatti di “amnesia retrograda”. Ogni volta che va a dormire Christine azzera i suoi ricordi, non riuscendo a rammentare nulla del suo passato più recente: per lei gli unici ricordi stabili sono quelli dei suoi primi venti anni di vita. Christine ha un figlio e un marito, ma non riesce a ricordare nulla di loro, né tantomeno dell’incidente che le ha causato un problema così grave. Ad aiutarla c’è il suo terapista, il Dr. Nash, che le consiglia di iniziare a tenere un videodiario, con l’aiuto di una fotocamera da portare sempre con sé, per tenere una traccia sempre visibile di ciò che le accade e non dover ricominciare da capo a ogni risveglio. Grazie a questo sistema, Christine riesce a ricomporre tasselli della sua esistenza e soprattutto a comprendere che il marito, Ben, sta approfittando della situazione per nasconderle la verità. Christine scopre in breve tempo di non avere avuto un incidente, ma di avere subito un’aggressione che l’ha ridotta in questo stato, scopre di avere un figlio di cui Ben non le aveva parlato e che la sua migliore amica di gioventù, Claire, non si è affatto trasferita in Canada come Ben aveva raccontato. Grazie a questi particolari Christine scopre la terribile verità: Ben non è suo marito, ma un suo ex amante e aggressore di nome Mike, che ha approfittato delle condizioni della donna per costruirle intorno una realtà fasulla e vivere con lei. Scoperta la verità Christine viene di nuovo aggredita da Mike e si risveglia in un letto d’ospedale, dove vede accanto a lei il vero Ben, con cui di fatto non si incontrava da quattro anni, e il figlio Adam. E riconoscendo Adam, si rende conto che dopo la nuova aggressione ha recuperato la memoria e potrà dunque riprendere a vivere la sua realtà, e non quella che Mike aveva costruito.

