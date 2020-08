Beirut, doppia esplosione nel porto/ Video choc: onda d’urto devasta capitale Libano

Una doppia fortissima esplosione è stata avvertita nel porto di Beirut, la capitale del Libano: immagini e video choc si rincorrono sui social di mezzo mondo con i momenti esatti in cui la seconda esplosione, a 15 minuti l’una dall’altra, devasta una parte consistente del quartiere adiacente al porto. Auto ribaltate, edifici sventrati e una larghissima colonna di fumo che si è unita al “fungo atomico” alzatosi in cielo per via dell’effetto della maxi ondata d’acqua alzata con l’esplosione: come riporta la corrispondente del The National Joyce Karam, finora i pochi punti stabili e certi riguardano una doppia fortissima esplosione nel porto di Beirut non lontano dalla residenza dell’ex premier Hariri (e dove abita ora il figlio anch’egli ex premier, rimasto incolume), politico ucciso nel 2005 e di cui proprio questa settimana il tribunale internazionale si dovrebbe pronunciare sul verdetto. Nei mesi della fortissima crisi economica (oggi per le vie di Beirut erano in corso numerose proteste per i blackout energetici e il rincaro dei prezzi), il Libano si trova ora a gestire una situazione di completa emergenza sociale per una doppia esplosione ancora dai tratti e dalle spiegazioni oscure. Non è dato infatti sapere se si tratti di attentato terroristico o di gravissimo incidente nel porto di Beirut: di certo risulta difficile pensare che non vi siano feriti o vittime, anche se per il momento non si hanno notizie ufficiali in merito.

DOPPIA ESPLOSIONE BEIRUT: I VIDEO CHOC

Secondo quanto riportato dall’emittente tv libanese “Al Majadin” l’esplosione è avvenuta nel blocco 12 del porto, in un capannone dove è stoccato materiale pirotecnico altamente infiammabile: per il momento restano ovviamente solo supposizioni mentre le immagini che arrivano sono decisamente più eloquenti di tante parole utilizzate. Fumo altissimo, aria irrespirabile e soprattutto la seconda esplosione che di fatto sbriciola alcuni edifici nell’area immediatamente adiacente. Alcuni video riportano anche da diversi chilometri il momento in cui la seconda esplosione si staglia all’orizzonte, con vuoto d’aria creato che fa ribaltare intere aree di quartieri ed edifici. Secondo altre fonti di media libanesi, l’esplosione è avvenuta davanti all’ingresso di Bayt al Wasat, sede del partito Al Mustaqbal dove il figlio di Hariri – Saad – era presente ma sarebbe rimasto incolume. Il video diffuso dal corrispondente dell’Indipendent Borzou Daragahi si vede nitidamente un intero quartiere travolto con edifici smembrati dalla seconda delle due esplosioni avvenute vicino al porto presso l’azienda di fuochi d’artificio.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

A huge explosion has occurred in Beirut #Lebanon pic.twitter.com/D1uDgodXSA — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

Another shot shows a warehouse exploding in Port Beirut. A clear view of ground zero. pic.twitter.com/Sc78n4xYLn — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020





