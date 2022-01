Belen e Antonino Spinalbese, rottura definitiva?/ Lei presenta Luna Marì a Borriello…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero trascorso assieme le festività natalizie. Il grande assente continua ad essere Antonino Spinalbese che in questi giorni ha però postato degli scatti assieme a Luna Marì, la figlia avuta con la showgirl argentina: “Ogni giorno mi insegni qualcosa”. Lui è tornato da tempo nella sua casa di Milano, dicono i rumor, lei vive con Santiago e Luna Marì. I motivi dell’addio restano però ancora un mistero. Belen Rodriguez avrebbe però festeggiato il Natale in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino. Si era parlato anche di un riavvicinamento tra i due ma è plausibile che i due vadano d’accordo solo per il bene del figlio Santiago.

Il Settimanale Chi ha mostrato però anche alcune foto inedite. Gli scatti hanno immortalato la bella argentina con Marco Borriello. I due si sarebbero incontrati all’esterno del ristorante milanese “L’Osteria del Corso” e in quell’occasione la bella argentina le avrebbe presentato anche la figlia Luna Marì. La Rodriguez era a pranzo con il suo vocal coach e ha chiamato la tata fuori dal locale per avvertirla della presenza del calciatore. Le foto scattate da Chi mostrano i due ex sorridenti chini sul passeggino dove è seduta Luna Marì. Nonostante la fine burrascosa del loro rapporto, i due sembrano ora aver ritrovato la serenità.

Belen Rodriguez è stata tradita da Antonino Spinalbese?

In un video postato sui social qualche giorno fa, Belen ha scherzato sulle corna. In molti hanno avuto un terribile sospetto pensando che tra i motivi dell’addio ad Antonino Spinalbese ci potesse essere stato un tradimento. “Le corna? Penso di averle, sì”, ha ironizzato Belen Rodriguez nel filmato, rispondendo all’amica Patrizia Griffini, ex gieffina, che la stava riprendendo con il telefonino. Belen si trovava in aeroporto assieme a Patrizia. Le due erano in attesa per imbarcarsi per l’Uruguay e per ammazzare il tempo Patrizia ha ripreso Belen applicandole un filtro che modifica la parte alta della fronte creando delle corna.

Belen l’ha presa però con ironia: “Le corna sono solo due?”. Patrizia allora ha replicato: “Perché le vuoi anche te?”. Alla domanda la showgirl non ha esitato: “Io penso di averle”. L’amica ha provato a fare chiarezza parlando di vecchie esperienze (“Le avevi avute”), ma l’argentina ha proseguito sicura: “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno”. Una risposta enigmatica che ha spiazzato i fan della bella argentina che si chiedono a chi dei suoi ex fosse rivolta la frecciatina. Chissà che si riferisca alla situazione con Antonino Spinalbese. Certo è che viene alla mente anche il flirt sospetto che de Martino ebbe con Alessia Marcuzzi. Belen riesce però sempre a cogliere l’ironia e a ridere anche sulle sue disgrazie sentimentali.



