Belen e Stefano a Temptation Island/ Maria De Filippi sogna? Ippoliti ironizza e…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono i protagonisti assoluti dei settimanali di gossip e Gianni Ippoliti, nella sua rassegna stampa su Instagram, lancia le possibili soluzioni per risolvere la crisi tra la showgirl e il conduttore napoletano. Nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gianni Ippoliti pone l’attenzione sulla copertina del settimanale Vero Tv che recita: “Stefano e Belen a Temptation Island Vip. Maria De Filippi ha un sogno”. Un sogno che sembra destinato a restare tale. Stefano De Martino ha infatti deciso di tenere la propria vita privata lontano dai riflettori limitandosi a parlare, nelle varie interviste rilasciate nelle ultime settimane, solo del suo lavoro. Belen, da parte sua, avrebbe già cominciato a pensare al proprio futuro e sarebbe già in cerca di una nuova casa in cui andare a vivere con il figlio Santiago.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: L’IRONIA DI GIANNI IPPOLITI

Bocciata l’idea di poter risolvere la crisi a Temptation Island, Gianni Ippoliti, mostrando le varie copertine dei più importanti magazine di gossip, ironizza sulla crisi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino svelando altre possibili soluzioni. “Tutti sanno che quando Maria De Filippi vuole una cosa, la ottiene. Belen e Stefano a Temptation Island Vip, ma non sono andati per la crisi? No, perchè tutti sanno che questo matrimonio non finirà. E lei aspetta il secondo figlio? E lei ne vuole tre? Insomma ci vuole un figlio per non dirsi addio? E poi di pochi giorni fa l’annuncio: Belen è incinta e poi lei spiega com’è andata“, afferma Gianni Ippoliti nel video. Con la sua solita ironia, dunque, anche Ippoliti fa il punto sul momento difficili che stanno vivendo Belen e Stefano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA