Belen Rodriguez a letto con Stefano De Martino/ Il video del “ritorno di fiamma”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, tra le Instagram stories

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo felicemente uniti, dopo la separazione che li aveva divisi nel 2020 (e il conseguente amore fugace di lei con Antonino Spinalbese, da cui è nata Luna Marie, ndr), e il “ritorno di fiamma” sembra ufficializzarsi tra le Instagram stories dell’argentina. La modella nonché conduttrice de Le iene, infatti, condivide tra le storie un video intimista -che la immortala mentre si lascia andare alle effusioni con Stefano, a luci soffuse, e i due sono distesi su quello che sembra essere un letto matrimoniale. Un filmato che sta mandando in visibilio i social e che sta circumnavigando il web. Ma c’è dell’altro. A conclusione del video a prova di “ritorno di fiamma” per la coppia vip, Belencita con le dita mima il segno di vittoria, per la serie “ce l’abbiamo fatta, siamo tornati”.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO SONO TORNATI INSIEME? / Il ritorno di fiamma è sulla neve

Dopo i gossip incessanti sul vociferato “ritorno di fiamma” dei forse ritrovati coniugi vip, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si trincerano in un silenzio mediatico sul loro privato, senza però nascondere di essere tornati alla loro complicità di un tempo, anche per il bene del figlio Santiago. Chi magazine, non a caso, li ha immortalati in occasione di un soggiorno di coppia a Courmayeur, mentre i due vip si godevano il panorama suggestivo di una baita tra le montagne, riscaldati dai raggi di sole. E gli indizi riconducibili ad un possibile ritorno di fiamma tra Belen e Stefano non finiscono qui: questo perché in questi giorni -come da lei stessa mostrato tra le Instagram stories- Belen Rodriguez è tornata a indossare una coppia di gioielli che la vincolano all’amore con Stefano De Martino (che lei ha sposato nel 2013): si tratta della fede nuziale dei due ex (o forse ritrovati) coniugi vip e un anello che l’ex ballerino di Amici ha donato in pegno d’amore alla madre di suo figlio. Che quindi Belen e Stefano sia ufficialmente tornati insieme?

GIUDICI SERALE AMICI 21, CHI SONO?/ Confermato Stéphane Jarny direttore artistico

Amici 21, nel cast dei protagonisti preannunciati anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Nel frattempo, a benedire la “reunion” di Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe essere la regina di ascolti di Canale 5, Maria De Filippi: le anticipazioni tv rivelano, infatti, che Belen Rodriguez e Stefano De Martino saranno protagonisti del serale di Amici 21 su Canale 5, nelle vesti di ospite fisso e giudice in giuria (al serale si assisterà da subito alle eliminazioni, come annunciato da Queen Mary in un comunicato). Non ci resta che attendere il 19 marzo 2022, quando andrà in onda il primo appuntamento serale di Amici 21, per sapere cosa accadrà, anche tra i forse ritrovati coniugi vip.

