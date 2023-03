Belen Rodriguez, assente a Le Iene/ “Avevo bisogno di fermarmi per qualche giorno”

Belen Rodriguez svela perchè è stata assente da Le Iene: le sue parole

Belen Rodriguez è stata sotto i riflettori in quest’ultima settimana perchè assente da Le Iene, programma che conduce. I fan e il pubblico si sono domandati cosa fosse successo alla conduttrice, che è sparita dai social. La modella argentina è tornata in diretta e ha svelato i motivi della pausa dallo show.

Come riporta Pipol Tv, la showgirl dichiara: “Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora parliamo un attimo, la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso comunque sto benissimo. Però ammetto di aver avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno.” Belen Rodriguez ha lasciato intendere di aver avuto problemi di salute dai quali sembra essersi ripresa: “Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me. Adesso però posso ripartire con tutti i miei colleghi e stasera anche con Francesca Michielin e Fiorella Mannoia”. Sul web qualcuno pensa che la conduttrice si riferisca ad un trattamento chirurgico, ma la diretta interessata non ha mai confermato esplicitamente.

La scorsa settimana Belen Rodriguez non si è presentata alla messa in onda de Le Iene; a sostituire la conduttrice ci ha pensato Claudio Santamaria. Proprio lui ha spigato al pubblico sorpreso dal cambio di scaletta che la showgirl argentina si fosse assentata per motivi di salute.

“Eccoci qui, buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato!” ha spiegato il noto attore: “I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”.

