Belen Rodriguez “Bravo, bello e buono”/ A chi si riferisce la fidanzata di Stefano De Martino?

Belen Rodriguez e la splendida dedica a Ignazio Moser sui social

Belen Rodriguez e, suo cognato, Ignazio Moser sono molto legati; lui fa parte ormai della famiglia da molti anni ed è felicemente fidanzato con sua sorella Cecilia. Nei momenti più difficili, come quando la showgirl si è separata da Antonino Spinalbese, si è rifugiata tra le braccia dei suoi affetti di cui l’ex naufrago fa parte.

Oggi, l’ex gieffino compie 30 anni e, in questa occasione speciale, la bella conduttrice ha condiviso una dedica molto dolce a suo cognato: “Tantissimi auguri cognato! Bravo, bello e buono! E’ un piacere averti in famiglia. Ti voglio bene”. Correlata alla dedica, la modella allega una foto dei Moser che sorride in tutta la sua bellezza.

I genitori di Ignazio Moser divorziano dopo 41 anni di matrimonio

La dedica di Belen Rodriguez arriva in un momento particolare della vita dell’ex naufrago. Ieri, il giorno prima del suo compleanno, i genitori di Ignazio Moser hanno divorziato dopo 41 anni di matrimonio. A dare l’annuncio è stato il quotidiano l’Adige che rivela come una delle coppie più longeve del Trentino ha rotto definitivamente.

Quello che sorprende è il tempismo con il quale tutto questo è successo; proprio prima dei 30 anni del loro figlio. La coppia era separata già da 4 anni e solo ora ha chiuso definitivamente il suo matrimonio. Si sposarono nel 1980, ma le avvisaglie di qualcosa che non andasse si notavano già da un po’. In alcune foto di compleanno di Ignazio Moser, infatti, l’ex gieffino compariva sempre solo con uno dei genitori e mai in una foto di famiglia, tutti assieme. Ora, il cognato di Belen Rodriguez e fidanzato di Cecilia ha bisogno della vicinanza della sua famiglia per superare anche l’attenzione mediatica che, inevitabilmente, si è riversata sul divorzio dei suoi genitori. Intanto si gode i festeggiamenti per i suoi 30 anni.

